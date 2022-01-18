  • 17°C
香港時間 : 2022118日 (二) 22:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊持股】微軟溢價45%收購動視暴雪　涉資687億美元　動視暴雪早段升30%

股市 22:36 2022/01/18

分享：

微軟（美：MSFT）宣布以收購美國遊戲開發商動視暴雪（美：ATVI），每股作價為95美元，全現金交易價值為687億美元。以動視暴雪周一收市價65.39元計，是次收購溢價約45.3%。消息刺激動視暴雪美股盤前升36%，開市後升30.5%，現報85.26美元，但微軟則跌1.6%，報305.215美元。

據市場資料指，騰訊持有動視暴雪約5%，意味騰訊可能再甩手手上的投資。

騰訊中期息實物分派近1200億元京東，看【下一頁】

動視暴雪旗下擁有多個熱門遊戲，例如《決勝時刻》（Call of Duty）、《Candy Crush》、《魔獸世界》等。

微軟表示，收購動視暴雪後，按收入計，將成為僅次於騰訊、Sony 的第三大遊戲公司。此次收購將加快推動公司遊戲業務在移動平台、電腦、主機和雲領域的增長，並將為元宇宙發展提供基礎。

微軟預期收購將於2023財年完成。據悉，該收購將成為微軟有史以來規模最大的一筆收購。

值得留意是，動視暴雪近期涉及多宗醜聞，行政總裁Bobby Kotick被爆曾有多次包庇公司內部性侵案加害人的紀錄。事件觸發超過150名動視暴雪員工發起罷工遊行，要求Kotick下台以示負責。有報道指，動視暴雪為處理職場不當行為已開除30多名員工，並處罰另外約40名員工。

相關文章：【騰訊持股】動視暴雪收市升1.6%　首季多賺逾2成　次季展望超預期

【美股焦點】蘋果遊戲業務收入　超任天堂、微軟、動視暴雪及SONY總和

【元字宙】高通宣布與微軟合作研發AR　打造AR眼鏡晶片

美股 動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI） 微軟（Microsoft，美：MSFT）

下一篇文章

【美股開市】道指低開428點　納指跌1.6%　美長債息升至兩年高（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新股IPO】香港首隻SPAC新股Aquila遞上市申請　每手將逾百萬元　發起人為招銀國際
【新股IPO】香港首隻SPAC新股Aquila遞上市申請　每手將逾百萬元　發起人為招銀國際
【遊輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請　法院駁回8800萬美元備用融資訴訟　
【遊輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請　法院駁回8800萬美元備用融資訴訟　
領展823息率超過4厘　有興趣現價可收集
領展823息率超過4厘　有興趣現價可收集
【恒指夜期+北水】北水吸22億　買快手美團　恒指夜期升轉跌56點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸22億　買快手美團　恒指夜期升轉跌56點（不斷更新）
馬丁路德金紀念日美股休市一天　速睇馬丁路德金日紀念什麼？
馬丁路德金紀念日美股休市一天　速睇馬丁路德金日紀念什麼？
【MIRRORxCOLLAR】PayMe推群組利是新功能　Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品
【MIRRORxCOLLAR】PayMe推群組利是新功能　Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款