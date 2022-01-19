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【重整供應鏈】醫療集團加強採購涉資9千萬　美國口罩業者獲長期定單

商業 11:30 2022/01/19

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美國大型醫療集團強化當地口罩採購定單以獲得長期穩定供應。有公司估算投資超過1,200萬美元（約港幣9,350萬元）。（法新社　圖片）

美國大型醫療集團強化當地口罩採購定單，不少受惠廠商都可獲得長期穩定的定單需求。有公司估算投資超過1,200萬美元（約港幣9,350萬元）。

【Omicron變種病毒】美醫療集團倡美製口罩 防供應鏈再受阻

美國醫療集團重整採購鏈，兩間美國醫療保健醫療保健管理諮詢公司Vizient 及Premier，便採用戰略合作夥伴關係、少數股權投資和合資企業等，從當地口罩製造商確保長期穩定供應。Vizient 表示總投資額超過 1,200萬美元（約港幣9,350萬元）。 位於德州口罩及呼吸器製造商Prestige Ameritech稱，Premier及其15間醫院於去年中成為公司的小數投資股東，並承諾未來6年會購買部分外科口罩和N95口罩。另Vizient亦分別承諾在12個月內購買900萬個N95口罩。

【版圖擴張】Starbucks與美團合作　擴大內地送貨服務

Prestige Ameritech創辦人Dan Reese認為正符合公司需要的穩定收入，他與業者將優先支援醫療機構需求。牽頭採購公司Premier供應鏈副總裁George Godfrey表示，公司供應100%外科口罩及80%的N95口罩予南佛羅里達浸信會醫院。美國口罩製造商協會成員相信業界措施有助穩定增產國內醫療物資，應付Omicron變種疫情。

責任編輯：王浩賢

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