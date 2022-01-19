【Omicron變種病毒】美醫療集團倡美製口罩 防供應鏈再受阻

▲ 有愈來愈多美國醫療集團加大投資，在本土生產N95口罩、防護服等醫療用品，不再全部依賴海外採購。（新華社 圖片）

路透社報道，面對持續變化的新冠病毒疫情，加上Omicron變種病毒高傳染力，美國增加了N95級別口罩需求。有愈來愈多美國醫療集團加大投資，在本土生產N95口罩、防護服等醫療用品，不再全部依賴海外採購。

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美國伊利諾伊州的OSF HealthCare在去年聖誕前增購口罩製造機，預定2月到貨，將自行生產N95口罩。該公司首席供應鏈主管Pinak Shah表示，過去8個月已經為員工和病人生產大約100萬個外科口罩，為美國伊利諾州和密歇根州近300萬人提供服務。在取得美國食品和藥物管理局的批准後，將每年將生產大約100萬個N95口罩。OSF的兩個口罩製造項目將令集團達到100%自主生產。Pinak解釋，自行製造是要避免集團出現基本防護裝備供應短缺，雖然成本會略高於向成本較低的競爭對手採購，但可控制市場風險因素，避免無現貨/發貨延期等情況。

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另外，兩間美國醫療保健醫療保健管理諮詢公司Vizient 及Premier，亦有以戰略合作、合資等方式，支援當地不同口罩生產業者，並優先供應給醫療集團。口罩生產業者對措施表示歡迎，可為公司帶來長期穩定收入。

責任編輯:王浩賢