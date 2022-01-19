【盈喜｜奢侈品】PRADA料全年總收益按年增41%至34億歐元　今早曾漲逾6%

▲ 【盈喜｜奢侈品】PRADA全年總收益按年增41%至34億歐元

普拉達PRADA （01913） 公布去年初步業績數據，預計全年總收益為33.6億歐元，按固定滙率計，按年增41%。PRADA表示，業績強勁增長乃受零售渠道的出色表現所推動。PRADA今早股價向上，周三早上最多曾升逾6%，高見51.2元，半日升4.3%，收報50.2元。

PRADA表示，去年下半年，直營店（包括電子商務）的銷售額按固定滙率計，按年增27%。受惠於零售渠道的貢獻增加以及正價銷售，EBIT錄得顯著增長。批發渠道繼續合理化，與Prada集團的策略一致。 強勁的現金流量令集團去年實現穩健的淨財務盈餘。

Prada S.p.A.行政總裁Patrizio Bertelli指，2021年乃充滿挑戰的一年，但集團已做好準備，迅速回應市場瞬息萬變的需求，並採取措施使集團能夠有效地了解消費者行為的變化，指集團有能力及資源脫穎而出並實現其未來增長目標。

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