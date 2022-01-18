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【HSBC滙豐】滙豐發警示：香港檢疫政策成主要營運風險　指定部門員工分3隊減低隔離風險

股市 21:15 2022/01/18

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【HSBC滙豐】滙豐發警示：香港檢疫政策成主要營運風險　指定部門員工分3隊減低隔離風險

變種病毒Omicron流入社區，政府即時收緊防疫措施，最新更因有倉鼠驗出對病毒呈陽性，而決定將所有倉鼠人道處理。面對檢疫政策再度收緊，HSBC滙豐 （00005） 向香港的交易員發信，警告香港的檢疫政策已成為業務持續的風險之一，尤其是密切接觸者及次密切接觸者均須隔離檢疫。

外電報道，滙豐向香港的交易員發內部信，警告港府為應對的第五波疫情而實施的檢疫政策，正成為業務連續性的主要風險之一。滙豐發言人證實有關內容。

滙豐：部門員工分成3隊　減隔離風險

內部信續指，除因員工感染新冠病毒的風險，集團更面對員工因被列為緊密接觸者或次緊接接觸者，而須接受各14日或4日強制檢疫的營運風險。

而集團因要減低有關風險及維持業務正常運作，滙豐決定將由1月初開始的交易員分隊工作安排，延續至2月4日，以控制對交易業務的營運風險。

目前，香港區環球市場部門的交易員分成3隊，當中190人在中環總行上班，另有約65人在石門辦公室工作，另有約200人在家工作。

此前，就有消息指，原定在去年下半年轉駐香港的滙豐環球銀行及資本市場（GBM）聯席行政總裁Greg Guyett，因檢疫安排關係，至今仍未能抵港。

滙豐「炒房」主管礙於本港檢疫安排尚未來港 傳休假半年 4名環球舵手3名已駐紮中環總行｜【下一頁】

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港股 隔離檢疫 防疫措施 石門 疫情 中環 在家工作 香港 滙豐控股（00005）

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