【職場熱話】 打工仔上班大塞車遲到 被上司責罵何不轉乘其他交通工具 大感委屈吐苦水

「打工仔」每日上班已經夠勞累，即使比原訂預計更多時間，偶爾遇上道路有阻塞也有遲到的可能。若然遇上好上司便會寬容你，相反卻會被指責為何不轉乘其他交通工具或早點出門避免此情況。近日有網民在討論區指某上班早上碰巧遇上「塞車」，已知會上司仍被罵得狗血淋頭，認為自己很無辜。

樓主指知道遲到當下已立即通知上司，最後亦只是遲到10分鐘。當上司看見他便質問為何知道「塞車」也不考慮轉搭其他交通工具？上司更指原先想與樓主商量事宜，卻浪費時間等待他。

【職場熱話】被問會否生子 港女見工感歧視 公司一原因不聘女職員 入職後不足2個月終呈辭 【下一頁】

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

有網民認為樓主上司未免太不人道，「交通情況本身就是難以預計，何況也並非樓主能意料」；亦有人認為「準時上班是責任，若遲到被上司責罵也是無可厚非」、「平日習慣早到30分鐘，認為樓主應要有萬全準備應付突發情況」。

【延伸閱讀】【政府工略】社署招聘二級社會保障主任 頂薪近5.6萬元 只要求中學畢業 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

另外有網民指，「只是遲到10分鐘已經大發雷霆，可能與上司關係一般」，亦有人建議樓主可以考慮轉工。

【職場熱話】現職輕鬆月入3萬仍感不滿 打工仔欲轉3萬5工 卻因怕辛苦感猶豫 【下一頁】

同場加映：見底五指標 商湯招股了

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陸盈希