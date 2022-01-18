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【搜游食誌@iM網欄】鐵板燒午餐小聚 欣賞另類烹飪美學

名人薈萃 22:53 2022/01/18

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逆境也要求存，自政府於1月7日宣佈最新的抗疫管制措施，社媒體天天洗版式的傳播推銷「盆菜」「到會」「外賣」等廣告，更見到好些貼文以支持飲食業，支持本地經濟來感動消費者訂購，彌補巨大損失。好多名不經傳的食品提供者都紛紛擁現，特勸喻各位讀者，應向持牌正式食品工場或食肆訂購，畢竟食物風險、質素、價格真的非常參差。

寓意豐盛、團圓的盆菜，變成食肆在疫情措施下的重點促銷食品。 （圖片截取自金滿庭的官方社媒體）

原訂好1/12日，同家人齊齊到「天海」享受天婦羅，由廚師長長澤佳明先生主理，從不讓我失望，可惜被取消！週日大家就相約在上環天寳鐵板燒午餐小聚，多謝店經理特別安排了廂房座位，令大家食得安心又開心，並無特別最低消費要求，不要誤會，我也是首次光顧，只是訂座時，提出可否安排獨立廂座，負責人亦爽快回應，視乎入座客人情況，盡量安排。各位訂座時不妨多問一聲，也可享受到額外服務。

獨立的燒板燒廂房，客人可安心與親友聚會。

每次食鐵板燒，腦海一定浮現出一幅幅巴黎塞納河的四季美景，食著一口一口鮮味魚生、壽司、鐵板燒美食，真是感恩！公務常到巴黎，Novotel Pairs的Benkay日式餐廳是我每次必定到訪的食肆，價格絕對是難以抗拒。50-160歐羅的人均消費，有多種選擇，豐儉由人，食物質素雖非頂級，但環境、待客禮儀、面向塞納河的美景，每次總有不一樣的新貌，是最令人看得心寬舒暢。夜幕初垂，河岸兩旁掛上華燈，堅挺的樹幹，垂著欲墜的雪霜，看著途人繞手相伴，徐徐慢行，多浪漫又有詩意。

位於巴黎Benkay是一家性價比極高評分的日本餐廳，整個窗外的美景已叫人心滿意足。

值班鐵板燒師傅推介我們試鮑魚，全部是「活」貨不做冰鮮，我和外子就選了「梅」套餐，搭配大虎蝦、活鮮鮑魚、厚燒牛柳，囝囝和女友就因對蝦敏感而選「松」套餐，銀鱈魚、鮮帶子、厚燒牛柳，當然另跟前菜沙律漬物、麵豉湯、炒飯、甜品、飲品，我們追加了三份魚生，是鯛魚、左口、吞拿，人均消費是HK$500，安排獨立廂座， 有一定性價比。

新鮮優質食材是鐵板燒必不可缺的條件。

鐵板燒是欣賞師傅烹煮整個過程的另類烹飪美學，他主理了整個現場的氣氛，由刀功、火候、食物造型、食材的排序，與席前客人的互動交流，鐵板燒師傅的氣場是主宰席間的一切。與客人交談，親和力及生活體驗才是最具挑戰的一環，是日的廚師與客人交流互動一環就有待改善，對答方面的內容不夠專業，問道鐵板燒的價格差異，豈會與食材品質不大扯上關係呢？廚師熟練的技巧就是發揮食材的特質、味道的橋樑，他竟然說價格差異主要是廚師的功夫，我不認同，優質食材是鐵板燒的首要命脈，當然廚師的功夫亦等同重要！

幾道主菜中，廚師即場宰割、烹調的鮮南非鮑魚，發揮得令人滿意。

今天各道菜式均做到平穩，厚燒牛肉的肉質鬆軟，五成熟度也拿捏得不錯，惜肉質一般、肉味好單薄；大虎蝦就略嫌過熟，蝦肉帶點乾、硬，值得一讚還是鐵板燒的第壹道菜，活鮮鮑魚，廚師耐心連殼，將慢慢蠕動的鮑魚在鐡板上烹調，推介不用加調味料伴食，更體會到 食材的嚴緊要求。這點倒是完全認同，肉質爽脆又帶點軟滑，鮮、甜可口，廚師鼓勵我們可以一試鮑魚的膽臟，一小小塊，板燒至乾身，咬下去有如雞肝的質感，咀嚼至快食完時又有一股「甘」的味道，頗有趣，相信是將膽烤乾時內裡的膽汁，帶出「甘」的味道，不失為當天「長知識」的交流。

厚燒牛肉，火候及生熟度控制得宜，惜食材一般，牛肉味過淡。

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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