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【半導體】半導體短缺影響 豐田料無法實現年度生產目標

股樓投資 21:58 2022/01/18

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豐田汽車（Toyota,美：TM）周二（18日）表示，受新冠疫情影響，半導體短缺持續，預計將無法實現截至3月31日的年度生產目標900萬輛汽車。

豐田表示，要達到900萬輛大關將非常困難，並指無法預測半導體短缺會持續多久。

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

疫情下，供應鏈中斷加上消費電子公司對半導體需求急升，導致出現晶片短缺問題。雖然中國等主要市場的需求出現反彈，但豐田和其他汽車製造商也被迫減產。

豐田稱，2月全球產出將達70萬輛汽車，雖比去年多，但較最初的計劃少15萬輛。

【美股部署】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對   【下一頁

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同場加映：【溫股知新】短線回氣續上落 攻守兼備新操作

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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