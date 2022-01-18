【半導體】半導體短缺影響 豐田料無法實現年度生產目標

豐田汽車（Toyota,美：TM）周二（18日）表示，受新冠疫情影響，半導體短缺持續，預計將無法實現截至3月31日的年度生產目標900萬輛汽車。

豐田表示，要達到900萬輛大關將非常困難，並指無法預測半導體短缺會持續多久。

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疫情下，供應鏈中斷加上消費電子公司對半導體需求急升，導致出現晶片短缺問題。雖然中國等主要市場的需求出現反彈，但豐田和其他汽車製造商也被迫減產。

豐田稱，2月全球產出將達70萬輛汽車，雖比去年多，但較最初的計劃少15萬輛。

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責任編輯：黃苑筠