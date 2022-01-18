【中國巴菲特】段永平賭Moderna期權縮手　1000張減至300張

▲ 【中國巴菲特】段永平「逼下自己」看懂莫德納 買入300張莫德納Short Put

有「中國巴菲特」之稱的Oppo 、Vivo和步步高創辦人段永平表示，「我現在對Moderna（美：MRNA；莫德納）有點興趣，但這不屬於我能力圈內的東西。小賭怡情，逼下自己，希望一年內我可以大致看明白這家公司」，段永平最初買入1000張莫德納賣出認沽期權（Short Put ），行使價為200美元，到期日為2023年1月20日，期權金42美元，倘賭枱對手不行使，段永平可賺期權金約420萬美元。不過，段永平其後改單，縮減規模至300張。

據段永平內地投資社交平台「雪球」貼文交易截圖顯示，段永平最先於1月16日（周日）下單1000張莫德納看跌期權（Put Options），惟其後段永平稱周一前（17日）還可以改單，據段永平1月17日稱，其賣出看跌期權由原先1000張減到300張，倘賭贏，可賺期權金縮至126萬美元。

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▲ 段永平在社交平台「雪球」表示對莫德納有點興趣

段永平 賣出認沽期權意味他看好 莫德納 ，倘 莫德納高於200美元，交易對手便不會行使期權 ， 段永平可 賺期權金 。

值得留意的是，莫德納股價較去年8月高點相比，已下挫近6成。

▲ 段永平其後改單，將賣出看跌期權減到300張

段永平解釋買入莫德納賣出看跌期權的原因：

我對 莫德納 感興趣的原因是覺得這家公司非常專注—企業文化不錯（未來不知道），產品也是剛需—商業模式還可以（不確定），同時我也不確定未來的變化，對這個行業一無所知（當然媒體上大家能看到的我也能看到）。所以這種投資是不敢下重註的，因為自己對公司10年後會是什麼樣子完全沒概念。 賣點put看看，逼著自己保持關注

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