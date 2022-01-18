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【虛擬銀行】ZA Bank與網上汽車買賣平台Car8合作　推會員尊享貸款優惠

理財智慧 19:52 2022/01/18

分享：

ZA Bank 宣布與網上汽車買賣服務平台 Car8.com合作，為 Car8 會員推出尊享貸款優惠。由即日至 2022 年 2 月 28 日，Car8 會員經 Car8 網站揀選汽車，可享 Car8 送出的價值超過 HKD 6,000 禮遇及ZA Bank貸款9折優惠劵

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

  貸款額 年期 優惠

合資格 Car8 會員使用優惠碼【CAR8ZA】在 ZA Bank 成功申請並提取

 

 任何貸款額 48至60個月 可獲得 Car8 送出的價值超過 HKD 6,000 的會員尊享禮遇
HKD 50,000 或以上的分期私人貸款 任何年期 可獲得貸款實際年利率 9 折優惠券
HKD 200,000 或以上的分期私人貸款 6 至 36 個月 實際年利率保證 1.58%

【不一樣兼職】漁護署招聘犬隻訓練師 時薪439元 入職要咩條件？ 【見下頁

    點擊圖片放大
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現時全新ZA Bank用戶在Car8揀選心儀的車款，然後在ZA Bank網站填寫簡單個人資料，便能最快90秒獲得審批結果，每月供款一目了然。

成功申請指定貸款後，Car8會送出一系列包括汽車保險、意外保險、洗車服務、驗車服務及油券等現金券及禮遇。

詳情可參閱：https://car8.com/za-zh

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

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撰文 : 陳楚琨

汽車 眾安銀行 經濟 私人貸款 虛擬銀行 意外保險 汽車保險 香港 銀行

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