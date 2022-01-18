【虛擬銀行】ZA Bank與網上汽車買賣平台Car8合作　推會員尊享貸款優惠

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【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作
ZA Bank 宣布與網上汽車買賣服務平台 Car8.com合作，為 Car8 會員推出尊享貸款優惠。由即日至 2022 年 2 月 28 日，Car8 會員經 Car8 網站揀選汽車，可享 Car8 送出的價值超過 HKD 6,000 禮遇及ZA Bank貸款9折優惠劵
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|貸款額
|年期
|優惠
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合資格 Car8 會員使用優惠碼【CAR8ZA】在 ZA Bank 成功申請並提取
|任何貸款額
|48至60個月
|可獲得 Car8 送出的價值超過 HKD 6,000 的會員尊享禮遇
|HKD 50,000 或以上的分期私人貸款
|任何年期
|可獲得貸款實際年利率 9 折優惠券
|HKD 200,000 或以上的分期私人貸款
|6 至 36 個月
|實際年利率保證 1.58%
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現時全新ZA Bank用戶在Car8揀選心儀的車款，然後在ZA Bank網站填寫簡單個人資料，便能最快90秒獲得審批結果，每月供款一目了然。
成功申請指定貸款後，Car8會送出一系列包括汽車保險、意外保險、洗車服務、驗車服務及油券等現金券及禮遇。
詳情可參閱：https://car8.com/za-zh。
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撰文 : 陳楚琨