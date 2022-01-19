【2022年部署】麥格理料今年中資股具4大投資主題 潛在受惠股達25隻

券商麥格理發表本年中資股展望報告，看好今年有關股份將出現四大投資主題，包括穩經濟增長、共同富裕、通脹和工業出廠價出現價差，以及工業升級。該行給予內地市場「買入」評級，並根據以上四大投資主題推出一個潛在受惠股組合，股份數目達25隻。

麥格理今年看好中資股一覽：

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另外，富邦銀行(香港)發表投資展望。該行第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光預計，恒指第三季可見28000點，有機會跑贏歐美股市。這將由中美貨幣政策出現背馳，以及內地經濟數據好轉等帶動。去年表現失色的中資科技股，今年有望作出顯著反彈並收復去年失地。他亦分別看

他亦預計，美國今年只加息兩次。由於美元現價已反映加息預期，料美滙首季難創52周新高，或低見92。他亦看好金融股和能源股，今年可分別受惠加息環境及石油需求上升。

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