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【送貨自動車】Yandex、KT 韓國電訊合作送貨自動車 2022 年底前面世

科技 19:38 2022/01/18

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韓國電訊與 Yandex Self-Driving Group 合作推出送貨自動車，預計於 2022 年底前推出。（法新社）

網購需求增長，貨物付運變得越來越重要，尤其是最後一里的步程，往往是物流業最頭痛的一環。南韓電訊（KT）與俄羅斯自動駕駛公司 Yandex Self-Driving Group 合作，推出送貨自動車，目標是於 2022 年底前在南韓推出。

【功能移除】iPhone 13通話質素降低？　蘋果證實通話語音降噪功能遭撤回

據 koreaherald 報道，韓國電訊與 Yandex 早前於莫斯科簽署諒解備忘錄，利用韓國電訊的數碼通訊及人工智能技術結合自動駕駛系統，以 AI 人工智能方式開發下一代機械人。

目前，Yandex 的送貨自動車已在美國及俄羅斯開始試運行，預計下一個試點將會在迪拜。Yandex Self-Driving Group 首席執行官 Dmitry Polishchuk 表示，與韓國電訊戰略合作，可將送貨自動車業務拓展至東亞區域。

【Meta Watch】Meta可拆式屏幕智能手錶　預計年內推出？

報道指南韓現時對運送貨物時「最後一里交付（last-mile delivery）」需求位列全球最高水平，並且持續增長，今次採用自動送貨車將能夠幫助南韓用戶提供室內或室外最後一里的送貨服務。

責任編輯：向頌勤

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