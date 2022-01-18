【阿里巴巴】美國據報正審查阿里雲業務是否構成美國國安風險　阿里美股盤前挫4%

▲ 美國據報正審查阿里雲業務是否對美國國家安全構成風險。

外電引述消息指，美國政府正審查阿里巴巴（港﹕09988）（美﹕BABA）的雲業務是否對美國國家安全構成風險。阿里巴巴市前時段下挫，截至本港時間晚上7時40分左右，該股跌3.8%，報126.56元。

報導引述消息指，美國政府的的調查重點，是阿里雲如何儲存包括個人信息和知識產權在內的美國客戶數據，以及中國政府是否擁有存取這些數據的權限。另外，美國政府對阿里雲的另一隱憂，是北京可能阻礙美國用戶訪問其儲存在阿里雲上的信息。

消息指出，美國監管機構最終或會選擇強制阿里雲採取措施，以降低雲業務的風險，甚至是乾脆禁止海內外的美國人使用阿里雲。報導又稱，今次調查是由美國商務部旗下的情報與安全辦公室負責牽頭。該部門尤其關注中國的雲服務供應商，因有關中國政府可能會竊取數據及中斷接入訪問之憂慮升溫。不過，美國商務部拒絕對有關報導作出評論。

據研究機構Gartner數據，阿里巴巴在美國的雲業務規模不大，年收入估計少於5000萬美元。另一研究機構Canalys則指，阿里是全球第四大雲服務供應商，全球客戶數目約400萬名，2020年雲業務收入增長大升五成，至92億美元。惟雲業務佔集團總收入比例不高，只有8%。阿里在年報中曾提及，與集團有合同的美國公司可能會被禁止與阿里進行業務，包括履行涉及阿里雲服務的合約義務。

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