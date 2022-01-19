【職場熱話】Uniqlo搶人才 招聘年薪上限升至6,800萬 不需要高學歷 只要能創新

6千萬對於一眾打工仔來說可能是天文數字，日做夜做也未必能賺到。若然現在告訴你有份荀工只要一年，年薪便達6千多萬，你相信嗎？Uniqlo（迅銷）創立人柳井正接受傳媒訪問時透露，2022年從社會招聘的員工年薪最高增至10億日圓（約6,805萬元），期望能吸引更多優秀人才加入。

Uniqlo 將招聘在總部工作﹑精通數碼化及電商交易及供應鏈人材。很多人對於這份重金禮聘的工作都會對想到底有何要求？一定要高學歷或富有經驗？柳井正指他需要的不是來自大企業的人，而是能為企業創造新價值的人。他更指出總部招聘人員數目不設上限。

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在Uniqlo 總部工作人數為1,600人，絕大部份都是透過社會招聘，他們平均年薪達960萬日圓（約65萬元）。若有人能以10億日圓年薪獲聘用，將會是Uniqlo 內首名獲得此薪酬的員工。

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正在求職的你有否對這份高薪厚職心動？若有興趣不妨整理履歷試一下吧！也許你就是那個未被發掘的優秀人才。

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責任編輯：陸盈希