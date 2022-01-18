【年宵花市】華懋荃灣如心、將軍奧翩滙坊、中環街市緊急辦花市（附花農致電熱線)

▲ 【第五波疫情】華懋集團辦「百花齊放年花市場」 盼助本地花農渡過難關

疫情衝擊本地花農，本港年宵花市在舉行前不足兩星期因疫情而被逼取消。有見及此，華懋集團宣佈，將舉辦期間限定「百花齊放年花市場」，以實際行動支持本地花農，與大眾同心抗「逆」。有興趣參與華懋集團「百花齊放年花市場」的花農可以致電2500 7168（星期一至五，9：00至18：00）或電郵至leasing@chinachemgroup.com查詢詳情。

華懋集團：盼助本地花農渡過難關 年花市場只酌情收取提成

華懋集團開放舉辦活動的場地包括，集團旗下兩大商場：如心廣場及翩滙坊、由集團負責管理及營運的中環街市，以及集團旗下如心酒店集團的荃灣西如心酒店，以支援受花市取消影響的本地花農，為他們提供一個額外的銷售渠道，以免花農的心血全付諸流水。華懋集團表示，誠意邀請受影響的花農到市場擺賣年花，並只酌情收取提成，期望是次活動可以幫助本地花農渡過難關，同時為市民提供更多選購年花的地方，有助分散人流，避免疫情下過多人群聚集。

3間本地花農確定參與 明起中環街市辦年花市場

目前確定參與「百花齊放年花市場」的花農包括：本地農業小商戶「尚禮坊」、「生生園」及「花花世界」。以上三間花農均會由1月19日（周三）起參加由中環街市舉辦的年花市場，屆時將提供多款本地新鮮蘭花、桃花、水仙及多種應節花材讓市民選購，為新年增添新氣象。如心廣場、翩滙坊及荃灣西如心酒店亦會提供空間予花農放售新鮮年花，延續「買年花」 的新年傳統之外，在綻放的花卉中感受節日氣氛。

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