【功能移除】iPhone 13通話質素降低？　蘋果證實通話語音降噪功能遭撤回

通話語音降噪功能讓用戶在嘈吵環境下輕鬆通話。在過往的iPhone系列中，通話語音降噪功能一直存在。惟近日外媒踢爆，蘋果已在iPhone 13系列，移除這項輔助功能。

外媒Gizmochina報道指，早於去年12月就有iPhone 13的用戶表示，未能使用通話語音降噪功能。當時有報道稱，有機會是軟件故障，所以令iPhone 13系列的用戶無法使用此功能，導致用家通話質素降低。惟近日蘋果證實，無法使用通話語音降噪，並非是軟件故障所導致，而是蘋果官方於iPhone 13系列取消此功能。

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事實上，語音降噪功能在過往的iPhone系列中，一直深受用戶歡迎。當用戶接聽電話時，此功能能減少周圍環境的噪音。至於蘋果在iPhone 13系列取消語音降噪功能，該企未有加以解釋原因，亦未有表示會否透過軟件更新去改善iPhone 13系列的通話質素。

受影響的用戶現時可透過使用其他功能，如「語音隔離」來解決。在使用FaceTime通話時，用戶可直接從右上角拉出控制中心，並且按壓「麥克風模式」改為「語音隔離」，同樣能使用電話降噪。另外，用戶可以透過使用其他配件，如耳機進行降噪。

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責任編輯：吳嘉雯

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