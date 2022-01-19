約翰遜派對舞姿曝光 慘遭俄媒嘲笑：知名舞蹈家

英國首相約翰遜因派對門事件面臨獨立調查之際，因一則跳舞影片再次成為網民熱話。有人在網上公開約翰遜多年前在派對與女性共舞的片段，俄羅斯電視台主持人更用約翰遜的舞姿抽水，嘲笑約翰遜是一名知名舞蹈家。

約翰遜倘下台仍有價有市 1次演講穩袋英鎊5位數 【下一頁】

網民上周披露約翰遜（Boris Johnson）任職倫敦市長期間，與時任倫敦議會議員Jeanette Arnold一起跳舞的片段。兩人在舞池上玩得十分開心，露出燦爛的笑容。

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而Jeanette Arnold更手執一把光劍，似乎要跟約翰遜切磋一番。約翰遜的舞姿迅速成為網絡熱話，甚至連俄羅斯電視台主持也將此當作談資。

《俄羅斯一台》（Rossiya 1）主持人Vladimir Solovyov與俄羅斯自由民主黨黨魁、國家杜馬副主席日里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）嘲笑早前才威脅俄羅斯的約翰遜陷入派對門，形容對方是一名知名舞蹈家（famous dancer）。

兩人笑言約翰遜可能已經舉辦了最後一場聚會，指人類和歐洲將面臨一場巨大悲劇，而上述情況只能靠武力解決。

英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？ 【下一頁】

他們聲稱歐洲將會發生武裝衝突，屆時會有數百萬人死亡。兩人又形容紐約這座城市很快不再存在，叫人們停止飛往紐約。

兩人又笑言不是所有歐洲地區都應被摧毀，除了倫敦地區外，應該讓蘇格蘭人、愛爾蘭人、威爾士人活下去。

日里諾夫斯基曾要求英法等國從俄羅斯邊境甚至整個歐洲撤出核武器，又警告如果西方國家不滿足俄方要求，恐面臨制裁。

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責任編輯：鄭錦玲