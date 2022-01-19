【ET開市直擊】體育用品股開跑 內需股能否跟上？（附time code）

港股上日表現回軟，收報24112點，跌105點，匯豐 （00005） 破頂後回吐，股價跌0.8%，終止連升。特步國際 （01368） 發盈喜，361度 （01361） 業績理想，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 等體育用品股跑嬴大市，國策推動內需，內需股可否跟上？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）今早9時於《ET開市直擊》為你跟進市況。

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00：27 - 港股今日焦點速覽

01：09 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：38 - 亞太股市早段市況速報

02：56 - 美股踏入業績期 債息會升到甚麼水平？納指跌、科技股繼續弱勢？

05：46 - 港股上日市況速覽+北水盤路

06：49 - 港股連跌3日 債息對恒指影響不大

08：28 - 內地貨幣政策放寬 中資股受惠國策做估值修復

09：08 - 預測恒指做估值修復 重要支持位在哪？

10：13 - 港股跌市是買貨時機？

11：00 - 京東 （09618） 成為Shopify（SHOP.US）首個中國戰略伙伴 京東前景點睇？短期可留意？

14：13 - 發改委會推促消費政策、高盛看淡 內需股前景分析

16：35 - 內需股股值修整不看淡 睇好海爾智家 （06690）

18：18 - 內需股今年炒三大因素

18：40 - 體育用品股造好 疫情緩和、加價因素可否利好？

20：23 - 體育股策略分析：李寧 （02331） 等業績後股價才有力好轉

21：26 - 博彩法再有修改 對濠賭股影響多大？

23：22 - 濠賭股營運模式有改變 存在政策風險

24：37 - 濠賭股短期炒波幅 炒疫情復甦、估值修復

25：03 - 港股開市前市況速報

25：27 - ET個股推介：龍源電力 （00916）

29：19 - 港股開市初段市況速報

29：44 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 現價可否買入？

31：10 - 觀眾問股：濠賭股未來有機會要提供戒賭服務？

31：41 - 觀眾問股：中交建 （01800） 有機會再升？中短？目標看多少？

32：50 - 觀眾問股：哈爾濱電氣 （01133） 點睇？

34：50 - 觀眾問股：內需股點揀？蒙牛 （02319） vs 旺旺 （00151） vs 康師傅 （00322）

36：32 - 觀眾問股：李寧 （02331） 現價適合入貨？上望多少？

37：40 - 觀眾問股：雅生活服務 （03319） 前景點睇？14.4元買入點操作？

40：38 - 港股開市早段市況速報

40：52 - 消息股速報：普拉達 （01913） 、佐丹奴 （00709） 、中國鐵建 （01186） 、藥明康德 （02359） 、中國光大銀行 （06818） 、永達汽車 （03669） 、建滔 （00148） 、建滔積層板 （01888）

42：34 - 觀眾問股：建滔 （00148） vs 建滔積層板 （01888） 哪隻較受惠行業前景？

44：49 - 觀眾問股：佐丹奴 （00709） 發盈喜可否冷吼追入？

46：14 - 觀眾問股：永達汽車 （03669） 發盈喜 12元買入可否返家鄉？

47：40 - 電動車競爭大 4S股黃金時機已過

48：43 - 觀眾問股：藥明康德 （02359） 119元買入現價可否再追入？前景點睇？

50：11 - 觀眾問股：中集安瑞科 （03899） 現價可買入？

52：06 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 未有貨甚麼價位可買入？

53：13 - 觀眾問股：三星環球半導體 （03132） 可否買入？半導體行業前景如何？

54：25 - 半導體股短綫可炒業績 第一、二季後要小心

55：23 - 觀眾問股：商湯 （00020） 6.6元撈貨走不走？

56：42 - 財經日誌提提你

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