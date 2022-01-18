【有相睇】買樓予「80後」兒子自住　葵興街坊客買樓如買菜　見單位連平台即睇即買

年近歲晚，不少買家加快入市。中原地產許偉業表示，有客人心急上車，形容他們買樓如買菜，即睇即買，成交單位為葵涌中心極低層G室，實用面積353平方呎，連140平方呎平台，去年9月放盤，當時開價550萬元，但無人問津，雖然其後調低至532萬元，但只有少量客感興趣，最後叫價調至500萬元，客人漸多，並吸引葵興街坊客洽詢。

他續說，該葵興街坊客有興趣買樓予80後兒子自住，見上址企理，而且有平台，十分喜歡，雖然原業主底價為500萬元，但該葵興街坊客還價460萬元，討價還價後，物業最終以476萬元易手。

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資料顯示，原業主於2013年以289萬元購入上址，現賬面獲利187萬元，物業期內升值64.7%

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