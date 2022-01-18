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【有相睇】買樓予「80後」兒子自住　葵興街坊客買樓如買菜　見單位連平台即睇即買

股樓投資 19:19 2022/01/18

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年近歲晚，不少買家加快入市。中原地產許偉業表示，有客人心急上車，形容他們買樓如買菜，即睇即買，成交單位為葵涌中心極低層G室，實用面積353平方呎，連140平方呎平台，去年9月放盤，當時開價550萬元，但無人問津，雖然其後調低至532萬元，但只有少量客感興趣，最後叫價調至500萬元，客人漸多，並吸引葵興街坊客洽詢。 

他續說，該葵興街坊客有興趣買樓予80後兒子自住，見上址企理，而且有平台，十分喜歡，雖然原業主底價為500萬元，但該葵興街坊客還價460萬元，討價還價後，物業最終以476萬元易手。 

    點擊圖片放大
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同場加映【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

資料顯示，原業主於2013年以289萬元購入上址，現賬面獲利187萬元，物業期內升值64.7% 

同場加映【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 中原地產 葵涌

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