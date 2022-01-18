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【農曆新年】HSBC推中小企「創新年」獎賞　6項數碼服務優惠助力港商經營

商業 19:06 2022/01/18

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滙豐工商金融為迎接虎年，推出並提供總值13,000元的中小企「創新年」獎賞。（資料圖片）

農曆新年將至，滙豐工商金融為迎接虎年，推出並提供總值13,000元的中小企「創新年」獎賞，以支持中小企客戶的業務，在新一年進行數碼化。

由即日起至2022年2月28日，滙豐工商金融客戶可享以下的數碼服務相關優惠：

1.    滙豐「智豐收」
新商戶成功申請滙豐全方位數碼收款服務「智豐收」，可獲豁免設置費及首30天的「轉數快」QR code收款交易費用。滙豐計算，中小企可節省12,250元。

【貨運入口】無拖羅食？　難入貨日本料理店直接停售赤貝、拖羅

2. 商業綜合戶口
於網上成功開立滙豐商業綜合戶口，可節省438元開戶費用。

3. 辦理匯出匯款交易
透過商務「網上理財」辦理匯出匯款交易，每筆可回贈18.8元，最高回贈金額為188元。

4. 滙豐商務「網上理財」
經商務「網上理財」更新接收通訊方式，即獲128元的foodpanda電子現金券。

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5. 香港滙豐Business Express應用程式
商務「網上理財」用戶首次成功登入香港滙豐Business Express流動應用程式，即獲128元foodpanda電子現金券。

6. Connecting Biz Views平台
成為Connecting Biz Views平台的會員，並為服務提供意見，即獲128元foodpanda電子現金券。

【元宇宙】Ralph Lauren拓元宇宙市場　CEO：為贏新一代歡心

責任編輯：馬意文

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