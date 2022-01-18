【農曆新年】HSBC推中小企「創新年」獎賞　6項數碼服務優惠助力港商經營

上一篇文章
【黑膠唱片】2021年美國黑膠唱片銷量超過 4172萬 30年來首次超越CD
農曆新年將至，滙豐工商金融為迎接虎年，推出並提供總值13,000元的中小企「創新年」獎賞，以支持中小企客戶的業務，在新一年進行數碼化。
由即日起至2022年2月28日，滙豐工商金融客戶可享以下的數碼服務相關優惠：
1. 滙豐「智豐收」
新商戶成功申請滙豐全方位數碼收款服務「智豐收」，可獲豁免設置費及首30天的「轉數快」QR code收款交易費用。滙豐計算，中小企可節省12,250元。
2. 商業綜合戶口
於網上成功開立滙豐商業綜合戶口，可節省438元開戶費用。
3. 辦理匯出匯款交易
透過商務「網上理財」辦理匯出匯款交易，每筆可回贈18.8元，最高回贈金額為188元。
4. 滙豐商務「網上理財」
經商務「網上理財」更新接收通訊方式，即獲128元的foodpanda電子現金券。
【貨運入口】空運水果成本增2成 商戶料日本梨、提子新年供應緊張
5. 香港滙豐Business Express應用程式
商務「網上理財」用戶首次成功登入香港滙豐Business Express流動應用程式，即獲128元foodpanda電子現金券。
6. Connecting Biz Views平台
成為Connecting Biz Views平台的會員，並為服務提供意見，即獲128元foodpanda電子現金券。
【元宇宙】Ralph Lauren拓元宇宙市場 CEO：為贏新一代歡心
責任編輯：馬意文