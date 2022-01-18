【e利是】中銀香港手機銀行新增利是「一派十」及 11 至 17 歲客戶收電子利是功能

▲ 中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文表示，今年推出手機銀行及BoC Pay「Phone 利是」升級服務。

中國銀行（香港） （02388） 推出手機銀行及 BoC Pay「Phone 利是」升級服務。其中，手機銀行新增 11 至 17 歲年輕客戶收電子利是功能，其他客戶經手機銀行及 BoC Pay，可一次過派發10 封利是。

中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文表示，電子支付愈來愈普及，中銀香港手機銀行今年將開放「轉數快」綁定賬戶功能予11 至 17 歲青少年客戶，電子利是將直接存入銀行賬戶。此外，中銀香港更新增「Phone 利是」「1 派 10」功能，市民同時可「派利是」及傳送祝福語予多達 10 位親友。

由 1 月 24 日起，年滿 11 歲至 17 歲的中銀香港客戶使用流動電話號碼、電郵地址、FPS ID 或香港身份證號碼為識別代號（Proxy ID）登記「轉數快」後，即可透過手機銀行收取電子利是。此外，客戶通過「Phone 利是」，每次可使用「轉數快」在同一交易版面派發港元利是，予最多 10 個中銀香港或其他本地銀行賬戶或儲值支付工具的收款人。中國銀行客戶可點選 20、50或 100 元「利是」或自訂金額。

另外，中銀香港推出「Phone利是齊齊派‧虎年好『抽』得」大抽獎，客戶在1月31日至2月16日的推廣期間，經中銀香港手機銀行或 BoC Pay派發電子利是，即有機會贏取8,888元獎賞。每派發電子利是一次， 可獲抽獎機會一次，最多可分別獲 30 次抽獎機會。

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