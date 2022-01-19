【智能手機】獎勵計劃刺激　傳蘋果和三星今年在印度手機產量　總值約50億美元

據外媒報道，受到印度的生產獎勵計劃（PLI）刺激，蘋果公司（Apple, AAPL）和三星電子 （Samsung）將在2022財年於印度生產總值約50億美元（約389億港元）的智能手機，較當局所設的目標高出50%以上，其中出口手機佔20億美元（約155億港元）。

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2020年，印度政府推出PLI，以吸引各大製造商對電子生產的投資，當局將在5年內為在當地生產商品提供4%到6%的獎勵措施，意味著公司只要達到目標，其生產成本的4%至6%將由政府支付，該計劃總支出金額約410億盧比（約43億港元）。

當地政府官員表示，這些國際企業料今年手機的生產量將超額完成，生產數亦預計每年持續提高。印度對製造業的激勵措施每年都會增加，以持續吸引全球大型製造商來印度製造產品並出口到世界各地。

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責任編輯：黃苑筠