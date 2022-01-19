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【英國王室】英女王6隻天鵝神秘死亡 26隻突遭人道處理

環球社會熱點 08:35 2022/01/19

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天鵝在英國享有神聖地位，其中泰晤士河的天鵝是屬於英女王，禁止民眾偷走或襲擊它們。但英國最近有多達32隻天鵝死亡，英女王更容許政府官員及獸醫撲殺其中26隻天鵝，原因是為了遏止禽流感傳播。

英國人工升幅追唔上通脹 實際工資近年半來首現萎縮 【下一頁】

英女王（Queen Elizabeth II）所居住的溫莎堡附近的泰晤士河，於本月初發現有6隻天鵝感染禽流感死亡，環境食物及鄉郊事務部官員與獸醫為防止禽流感傳播，為另外26隻天鵝實施安樂死。現時環繞英女王莊園附近的150隻天鵝當中，只有118隻存活，但當局仍擔心還有其他天鵝被感染。

據悉，負責照顧天鵝的王室職員巴伯（David Barber）表示，已透過白金漢宮通知英女王有關禽流感疫情，並會隨時匯報情況。天鵝救援隊負責人赫蒙 （Wendy Hermon） 亦指會全天候待命，在溫莎堡附近的河岸，餵食及監視倖存的天鵝們。

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查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒 【下一頁】

赫蒙續指，在2018年王室的羊隻有一半感染禽流感死亡，目前羊隻才剛剛回復至4年前數量，但瘟疫卻再次回歸，強調自己會遏盡所能避免疫症蔓延。

事實上，以往在英格蘭及威爾士所有野生天鵝屬於英女王，但現時只有泰晤士河的天鵝屬英女王財產，禁止任何傷害、偷竊或殺死天鵝的行為，違者會有被起訴風險。同時，天鵝於英國被列為英國受保護物種；泰晤士河每年7月會舉行點算天鵝的傳統儀式。

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責任編輯：郭麗明

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