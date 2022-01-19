碧咸再哂家庭照 同10歲細女錫咀挨批

退役英格蘭足球明星碧咸是有名的愛家之人，細女Harper更是其掌上明珠。近日碧咸再次分享家庭生活照片，但當中與10歲的Harper的親吻合照飽受網民抨擊，指摘其行為非常奇怪及不合適。

碧咸聖誕節曬全家福 一舉動意外成為網民焦點 (多圖) 【下一頁】

碧咸（David Beckham）日前在社交平台Instagram分享，最近與Harper早上外出散步的照片，並大讚Harper似電影《星球大戰》女主角莉亞公主（Princess Leia）。然而，第二張照片，碧咸與Harper咀對咀親吻，引爆網民熱烈討論及批評。

不少網民批評碧咸的行為，有人指與10歲大的女兒親吻「非常奇怪及不合適」（weird and inappropriate）。亦有人直言，碧咸咀對咀親吻女兒不合理，停止所謂「女兒是父親前世情人」的傳言。

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但有支持者力撐碧咸，指在捷克與父母咀對咀親吻十分正常，不存在任何浪漫成分，更稱自己每次與父母見面亦會如此親吻。亦有人指自己年齡與碧咸相近，仍然每日與11及14歲兒子咀對咀親吻。

碧咸經常分享與Harper咀對咀親吻，基本上是從小開始親吻。但隨Harper年齡漸長，兩人親吻成為爭議。碧咸亦透露，曾經因與Harper親吻而被批評，但強調自己與4名子女均會咀對咀親吻。

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責任編輯：吳漢培