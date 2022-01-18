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【反壟斷】23間航運商涉操縱運費　遭南韓監管機構罰款共約6.3億港元　東方海外、中遠海運集運等被指有份

股市 18:34 2022/01/18

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【反壟斷】23間航運商涉操縱運費　遭南韓監管機構罰款共約6.3億港元　東方海外、中遠海運集運等被指有份

新冠疫情打亂全球供應鏈，去年海運費用持續飆升，有韓媒指，南韓反壟斷監管機構稱，有23間航運商涉嫌在2013年至2018年間操縱航運價格，決定處以罰款共962億韓元（約6.3億港元）。除了韓國SM Line、、高麗海運和興亞航運受罰外，東方海外 （00316） 旗下東方海外貨櫃航運、台灣長榮海運、中遠海運集運旗下新加坡新金海航運也被處以罰款。

台灣長榮海運去年勁賺　員工年終獎金平均派40個月　成功跑贏台積電，看【下一頁】

韓國公正交易委員會亻FTC）自2018年起對23家海運公司進行調查，周二（18日）以涉操縱南韓和東南亞之間多條航線運費價格，包括設定貨櫃運費的最低費率，損害公平競爭，而對多間韓國、台灣、新加坡和香港的航運商發出罰款。

今次行動是韓國FTC首次套用《公平貿易法》到航運行為，過去這些行為長期以來一直以航運聯盟的名義被容忍。韓國FTC主席 Joh Sung-wook 強調當局了解航運業的獨特地位及其重要性，但當局執行反競爭行為法律方面的角色沒有改變，又稱冀透過處罰在航運業傳播公平競爭文化，並為其可持續發展鋪路。

韓國航運協會則批評指，處罰將對行業產生負面影響，例如裁減港口員工，同時違反韓國政府重建航運的政策，因其行動嚴重打擊小型托運人。

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