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【大行點睇】瑞士盈豐：料美國今年加息3次　睇好A股多過港股

股樓投資 18:44 2022/01/18

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瑞士盈豐資產管理周二（18日）分享中港及環球市場展望時表示，環球經濟增長仍然強勁，美國的經濟增長可能會在數十年來首次接近中國。該行估計聯儲局加將會加息3次，料美國股市會有較大波動。

趙國江指出過去兩年因疫情關係，市民減少消費，增加儲蓄。他預計隨著經濟復甦，休閑消費、旅遊及醫療健康等行業都會有所增長。另外，市場預期聯儲局今年會加息4次並在年尾縮表，但該行預計或只加息3次。趙國江表示，據過往數據，標普500指數在加息開始後6至12個月內，大多都錄得正回報，惟股市波動會較大，但對投資者來說或是個入市機會。

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

趙國江補充，考慮加息會帶動傳統價值股，加上預計美國整體企業盈利增長放緩，今年歐洲股市有望跑贏美股。他又透露，該行正積極考慮調低美股配置，並已減持中小型股。美通脹水平持續高企，但趙國江預計通脹會在未來2年回落，建議投資者可留意長年期債券以及新能源相關板塊，如光伏主題。

印度及巴西等新興市場近年IPO（首次公開募股）勢頭強勁，特別是科網板塊，趙國江指可以參考中國過去十年市場的科網股發展，料數字化轉型將在今年成為新興和市場的趨勢。 至於日本市場，當地經濟復甦穩定，公司盈利增長強勁，趙國江認為日本股市已消化泡沫經濟所帶來的影響，由於日企有很多從事出口相關業務，在預期日圓進一步走弱下，看好日股發展。

【延伸閱讀】招銀國際予恒指今年目標28400點 選出14隻行業首選股　【下一頁

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中國股市方面，瑞士盈豐資產管理中國基金經理李思卉表示，對當地股市持謹慎樂觀態度，今年中國與其他地區相比，正處於貨幣逆轉周期，料中國貨幣和監管政策均逐步放鬆，惟受Omicron變種病毒影響，中國「清零」政策或會影響消費，部分產業政策亦為當地經濟及市場帶來不穩定因素。

至於港股方面，李思卉指出港股今年初至今跑贏全球，主要因美國加息預期帶動金融股。但內地處於降息周期，對在港上市的內銀股有負面影響。同時她料互聯網企業盈利預期未有上調空間，而A股受美元波動較少，故較看好A股市場，又透露該行已增持A股新能源及先進製造行業。

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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