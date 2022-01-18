【樓市熱話】 名校區樓特別優質？ 港男重視鄰居質素 嚮往住名校區 稱下次換樓要住何文田

每一位家長也希望能夠為子女提供良好的成長環境，因此自故有孟母三遷的故事，而現時有不少的家長為了小朋友能入讀好的學校，也會不惜一擲千金購入鄰近名校的樓，以方便小朋友上學及為他們提供一個良好的成長環境，而近日有網民在網上討論區「高登」發文，指自己終於明白到為甚麼名校區的樓都是特別優質的。

樓主指，在名校區買樓其實等同於買一個好的鄰居，當中鄰居的素質最為重要，由於大部分名校區的子女也是入讀名校，比較少會出現撩是鬥非的壞人，而父母都因希望為子女提供一個好的讀書環境而多數會選擇與鄰居保持友好關係，因此他們多數較有公德心及禮貌，因此整個環境也會居住得十分開心，最後樓主指自己下次換樓一定要搬到何文田。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「同意，不同區的人真是連質素也會有不同，只不過人也是接受不了現實罷了。」，「最少私樓比較少「癲佬」，多數公屋也是素質較低，較多粗口。」，也有人指，「有很多有錢人也是很「串」的。」。

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另有網民指，「其實小朋友的好壞重點是在於父母的教育，即使住豪宅也不見得一定很有家教，他們有很多也不懂得教育小孩，晚上只懂得與另一半吵架。」。

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責任編輯：關海儀