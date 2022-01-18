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【有相睇】住得更近大自然！單位有空中花園仲望開揚山景　牽晴間兩房700萬沽出

股樓投資 18:29 2022/01/18

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不少人崇尚簡約自然的生活方式，希望生活更健康。都市人若想親近大自然，除了行山或到郊區遠足，也可考慮改變居住環境。利嘉閣羅富欽透露，粉嶺牽晴間10座高層B室二手成交，單位實用面積約496平方呎，為兩房間隔，連空中花園，外望開揚山景，綠樹成蔭。

單位圖片（由代理提供）

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同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

羅富欽指，單位新近以700萬元沽出，折合實用面積呎價約14,113元，買家認為單位符合其預算及要求，偕同家人睇樓後隨即議價落訂。據了解，原業主於2010年4月，以約260萬元購入上述單位，持貨至今約11年，現轉手賺價約440萬元或約1.7倍。

他補充，屋苑本月暫錄8宗二手成交，目前約有66個放盤，最低入場價由560萬元起。

同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

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撰文 : 謝昕蕎

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