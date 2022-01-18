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【職場熱話】被問會否生子 港女見工感歧視 公司一原因不聘女職員 入職後不足2個月終呈辭

理財智慧 19:03 2022/01/18

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不知道各位女生有沒有試過在見工時被問到會否結婚生子呢？近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己在一間公司見工面試時被問到會否生小朋友，而當時公司更指明不希望請一個會考慮生小朋友的人，樓主因而感到被歧視及不受尊重。

樓主指，自己早前到一公司面試高級職員一職，而當時的老闆在面試時問她會不會考慮生小朋友，指因為希望擔任那職位的人能做3至7年，因而不希望職位會出現數個月空缺的情況，更稱本來是希望請一個男人，只因為男人不會生小孩，只不過找不到合適的人選。

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而後來樓主稱不會生小孩，於是便入了職，但她只做了2個月便辭職，因為那工作經常需要用到私人時間工作，老闆會常在其收工後打電話問公事，而樓主現時回想起當時僱主問她會不會生小孩，其實帶有歧視成份。

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「所以發達城市的生育率真是多得那些老闆不少。」，「我之前那間公司是誰懷了孕便解僱誰的。」，也有人指，「若面試會問這些問題的話，應該也不是甚麼正常的工作吧！」。

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另有網民指，「大多數老闆也不希望員工拍拖、結婚、生子的，最好便是能為公司賣命，不用出糧，你難道還不明白嗎？」。

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責任編輯：關海儀

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