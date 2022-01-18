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【6G】 聯發科發表願景白皮書　披露6G五大關鍵趨勢

科技 19:15 2022/01/18

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5G通訊網絡的發展愈來愈成熟，與此同時，為滿足未來的創新應用需求，業界正深入研究通訊創新技術，積極研發6G網絡。手機芯片龍頭「聯發科」今（18日）發表首部6G願景白皮書，揭聯發科對於6G網絡的部署。

聯發科指出，6G願景是具有彈性的多維度整合無線通訊系統，以一種真正無處不在的方式，提供沉浸式行動連網服務。該企表示，6G網絡主要有五大關鍵趨勢，包括：

1. 市場對於通訊系統性能（Performance）需求將進一步提升，以配合全息影像通訊（Holographic Communication）、觸覺通訊、數位分身（Digital Twin、Avatar）、遙距臨場技術（Telepresence）等新的通訊應用。
2. 6G的資料傳輸速率將比5G快10到100倍，具有超低延遲的特性，滿足未來進階的網絡要求。
3. 6G技術將利用7-24GHz和Sub-THz頻段，令總可用頻寬（Total Addressable Bandwidth）增加到50GHz以上，為未來的應用作準備，但同時亦帶來傳播衰減的問題。
4. 6G網路將密集化，以增加低頻率的容量，改善頻段所帶來的傳播衰減問題。
5. 6G網路將連接全球，包括沒有行動網路覆蓋的偏遠地區。

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6G系統設計　設三關鍵原則

基於相關趨勢，聯發科也提出三個關鍵的6G系統設計原則，包括：簡繁得宜 （Simplexity）、臻善致美 （Optimization） 及跨界融合 （Convergence），簡稱S.O.C.。該企通訊系統設計研發本部副總范明熙表示，6G目前仍處業界初期關鍵技術研發與突破的階段，公司正加大研發投入，與全球頂尖的學術及產業研究合作夥伴，共同探索多面向通訊創新技術的可能性，為人類社會下個階段的高度發展提供更廣闊的空間。

聯發科預計，6G技術將依照國際電信聯盟無線電通信部門（ITU-R）擬定的時程進行，有機會於2024或2025年開始初步標準化，並於2027或2028年發表第一版標準。

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責任編輯：吳嘉雯

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