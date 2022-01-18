  • 17°C
香港時間 : 2022118日 (二) 18:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【王衛買港股】順豐王衛場外1.6億元入股先豐服務

股市 18:21 2022/01/18

分享：

【王衛買港股】順豐王衛場外1.6億元入股先豐服務

順豐控股（深：002352）創辦人王衛再度染指港股，王衛最新披露，於周一（17日）在場外斥資1.56億元入股先豐服務 （00500） ，每股作價0.8元，涉及1.95億股。王衛在先豐服務股權由0%增至8.32%。

先豐服務主要股東為中信集團 （00267） ，據中期報告，中信集團持股25.91%、中國太平保險另持6.82%、滕榮松持股7.48%。換言之，順豐王衛將成為公司第二大股東。

先豐服務主要從事航空、物流及資訊業務，通過三大分部營運：航空及物流分部提供航空及物流服務；金融市場資訊分部提供線上金融市場資訊；直接投資分部從事直接投資。先豐服務主要在非洲及歐洲營運業務，還提供市場推廣及業務發展服務以及提供貨運代理服務。

順豐王衛入股先豐服務價格較公司上周五收市價溢價23%，該場外交易於周一已經上板，先豐服務當日即市最多升21.5%至0.79元，收報0.74元，今日股價再跌5.4%至0.7元，即日成交144萬元。

先豐服務以外，順豐王衛目前在香港持有中國宏泰產業市鎮發展 （06166） 、嘉里物流 （00636） 、順豐同城 （09699） 、順豐房託 （02191） ，持股逾5%。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

相關文章：

【順豐買嘉里】嘉里物流委任順豐創辦人王衛為主席　即日生效

【大灣區】順豐王衛火速辭任大灣區航空董事　上任僅9個月

【順豐盈警】順豐意外盈警虧損11億　王衛被快遞新星極兔逼到道歉？（附短片）

港股 王衛 先豐服務集團（00500） 順豐控股（深：002352）

上一篇文章

【泰加亂局】泰加保險主要股東張德熙折讓97.9%再減持5000萬股　僅套現5萬元

下一篇文章

財經台今日精選（2022年1月18日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒生指數跌105點　騰訊跌逾2%滙豐跌0.8%　內房股、電力股造好（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌105點　騰訊跌逾2%滙豐跌0.8%　內房股、電力股造好（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升42點　滙豐倫敦高港0.15元（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升42點　滙豐倫敦高港0.15元（不斷更新）
【MIRRORxCOLLAR】PayMe推群組利是新功能　Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品
【MIRRORxCOLLAR】PayMe推群組利是新功能　Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品
【遊輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請　法院駁回8800萬美元備用融資訴訟　
【遊輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請　法院駁回8800萬美元備用融資訴訟　
【內房危機】世茂許榮茂據報兜售中環中心兩層辦公樓　作價15億
【內房危機】世茂許榮茂據報兜售中環中心兩層辦公樓　作價15億
馬丁路德金紀念日美股休市一天　速睇馬丁路德金日紀念什麼？
馬丁路德金紀念日美股休市一天　速睇馬丁路德金日紀念什麼？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款