▲ 【王衛買港股】順豐王衛場外1.6億元入股先豐服務

順豐控股（深：002352）創辦人王衛再度染指港股，王衛最新披露，於周一（17日）在場外斥資1.56億元入股先豐服務 （00500） ，每股作價0.8元，涉及1.95億股。王衛在先豐服務股權由0%增至8.32%。

先豐服務主要股東為中信集團 （00267） ，據中期報告，中信集團持股25.91%、中國太平保險另持6.82%、滕榮松持股7.48%。換言之，順豐王衛將成為公司第二大股東。

先豐服務主要從事航空、物流及資訊業務，通過三大分部營運：航空及物流分部提供航空及物流服務；金融市場資訊分部提供線上金融市場資訊；直接投資分部從事直接投資。先豐服務主要在非洲及歐洲營運業務，還提供市場推廣及業務發展服務以及提供貨運代理服務。

順豐王衛入股先豐服務價格較公司上周五收市價溢價23%，該場外交易於周一已經上板，先豐服務當日即市最多升21.5%至0.79元，收報0.74元，今日股價再跌5.4%至0.7元，即日成交144萬元。

先豐服務以外，順豐王衛目前在香港持有中國宏泰產業市鎮發展 （06166） 、嘉里物流 （00636） 、順豐同城 （09699） 、順豐房託 （02191） ，持股逾5%。

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