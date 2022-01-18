英國人工升幅追唔上通脹 實際工資近年半來首現萎縮

環球通脹高企，使民眾生活百上加斤。英國政府公布最新就業數據，顯示英國去年9月至11月期間，僱員薪金升幅追不上通脹。這也是英國自2020年7月以來，實際工資首次出現萎縮。

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英國國家統計局（ONS）的數據顯示去年9月至11月，僱員連獎金計的平均每周收入按年增長4.2%，而撇除獎金的收入按年增長3.8%。

然而，英國去年11月公布消費者物價指數（CPI），通脹按年急升5.1%，較對上一個月大幅增加0.9個百分點。由於今年春季能源費用將大幅上升，屆時通脹料急升至6%。

雖然打工仔表面人工有進帳，但實際工資僅於去年11月已經減少1%，是自2020年7月以來首次出現實際工資萎縮。

經通脹調整後的整體收入僅增長0.4%，而撇除獎金的收入則無增長。

私營企業僱員的平均整體收入增長4.5%，而公營部門僱員的整體收入僅增長2.6%。英國各個行業僱員收入均錄得增長，其中金融及商業服務業的增長最強勁，達到6.8%。

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至於就業方面，英國同期失業率跌至4.1%，較對上一個月的4.2%微跌0.1個百分點。就業人數也持續增長，當局預計英國企業上月增聘約18.4萬名員工，就業人數較新冠疫情爆發前增加40.9萬人或1.4%。

英國企業繼續積極增聘人手應對勞動力短缺情況，去年10月至12月的職位空缺達到124.7萬個創新高。

數據顯示英國的保就業計劃結束後，失業率仍跌至低位，表明計劃結束未有打擊英國就業市場。

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責任編輯：鄭錦玲