【新股IPO】招銀國際旗下Aquila Acquisition申請SPAC上市 入場費最低百萬元

去年曾掀起一遍熱潮的特殊目的收購公司(SPAC)，或將有第一間SPAC公司在港上市。招銀國際資產管理管理及AAC Mgmt Holding 共同發起的SPAC公司Aquila Acquisition Corporation已向港交所遞交上市申請，上載招股書，這將是首間SPAC公司在港申請上市。Aquila Acquisition聯席保薦人為招銀國際和摩根士丹利。

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根據Aquila Acquisition招股書顯示，該公司每股A類股份發行價是10元，每手入場費最少100萬元。公司收購目標主要是在亞洲，計劃與新經濟行業處於領先地位、有利長期增長前景、具差異化的價值主張及技術壁壘，以及具追溯效力的財務記錄等公司合併。

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此外，Aquila的執行董事有3人，分別是擔任首席執行官兼主席的蔣榕烽，他本身是招銀國際董事總經理、招銀國際資產管理部主管及招銀國際投資委員會主要成員；首席財務官凌堯則是招銀國際的董事總經理兼招銀國際資產管理業務的投資者關係主管；首席運營官樂迪則是招銀國際副總裁，負責招銀國際境外基金的項目投資。

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記者：張以正