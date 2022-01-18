▲ 【泰加亂局】泰加保險主要股東張德熙折讓97.9%再減持5000萬股 僅套現5萬元

泰加保險 （06161） 主要股東張德熙再拋售股份。泰加保險發通告稱，接買方法律顧問書面通知，主要股東張德熙於上周三（12日）完成了一項場外交易，以總代價5萬元，出售5000萬股或7.99%股權予第三方，意味每股作價0.001元，若以泰加保險停牌前最後一個交易日（4日）收市價0.48元計，每股作價折讓97.9%。泰加保險將繼續停牌，直至另行通知。

泰加保險表示，鑒於買方及其法律顧問尚未提供轉讓股份的現有股票，公司目前正在核證該據稱轉讓是否受停止通知書下的限制所規限。

據泰加保險披露，張德熙上一次拋售泰加保險股份源於去年10月18日，以3萬元出售3000萬股或4.79%予第三方，意味每股作價0.001元，較當日收市價0.78元計，每股作價折讓99.9%，若以泰加保險停牌前報0.48元計，每股作價仍折讓99.8%。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

相關報道：【泰加亂局】泰加保險未能為2月到期的士保單續保 代表德勤仍在了解泰加財務狀況

【泰加亂局】泰加保險再澄清指控失實、考慮申請覆核接管指示 再有兩執董跳船

【泰加亂局】泰加保險大半年換CEO、多名董事跳船 大股東曾提全購不獲批終放棄