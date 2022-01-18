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【全新設計】Meta智能手錶專利文件曝光 採用可拆卸屏幕及多鏡頭設計

理財智慧 19:20 2022/01/18

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近日再有Meta公司（美：FB）智能手錶的消息曝光。從LetsGoDigital網站披露的一份專利文件可見，Meta公司的這款智能手錶，採用了可拆卸屏幕及多鏡頭的嶄新設計，跟現時主流智能手錶的設計截然不同，預計新產品將於今年夏天推出，定價或低於400美元（約3,120港元）。

【青姐話】新舊經濟齊熄火    負面訊息一籮籮

早於去年6月，Facebook已向世界知識產權組織（WIPO），申請了「可穿戴設備的可拆卸鏡頭模組」專利，這份49頁的專利文件於今年1月13日正式對外發布。根據文件，這是一款可以佩戴於手腕上的穿戴式裝置，屏幕造型除了方形還有圓形選擇，但兩者基本功能相同。

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【延伸閱讀】【VR眼鏡】Meta VR 眼鏡被指違反《反壟斷法》疑因售價太低惹調查

屏幕最特別之處，在於採用了少見的可拆卸式設計，可從機身上分離出來。兩個外形版本的鏡頭配置並不相同：方形版本配備的是單鏡頭模組，圓形版本就配備了三鏡頭模組（遠攝定焦鏡、廣角鏡、光學變焦鏡或魚眼鏡）。圓形版本的屏幕更加可作旋轉，讓用戶將相機轉動至12點鐘的使用位置，輕鬆在不同鏡頭之間進行切換。

【筍工推介】郵政署招聘銷售經理 主要負責電子商務方案 月薪逾4.2萬元【下一頁

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去年10月28日Facebook公司改名Meta，以實現進軍元宇宙的目標，同一時間網上亦流傳一張該公司的智能手錶諜照，當中可見錶面一端設有一個鏡頭的缺口位，與專利文件上的方形版本設計不謀而合。

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責任編輯：嚴浩文

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