【樓市熱話】麗港城 VS 凱匯 VS 觀月樺峰 港男欲租觀塘或藍田單位 望裝修靚及近地鐵但又怕貴

不少人在長大後也會考慮租一單位搬出來自住，然而市面上有不少單位可供作選擇，近日有網民在網上討論區「高登」發文，指自己正考慮於觀塘或藍田租一單位作自住用途，而現時他正考慮在麗港城、凱匯及觀月樺峰之間選擇租一單位，他因而向網民詢問該租那裡才好。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「我會選擇凱匯，因為始終較鄰近地鐵站，而且又新。」，「麗港城好像交通不是太方便。」，也有人指，「凱匯與觀月樺位置上並沒有分別，那單位租金較平便租那裡吧！」。

另有人指，「可以考慮租藍田的匯景，不但租金較平，而且食肆選擇多，加上又鄰近地鐵站。」。

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責任編輯：關海儀