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【住宅租金】原本打算買樓　遇上疫情復燃　即擱置入市　花2.08萬租屯門瓏門

股樓投資 18:15 2022/01/18

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農曆新年將至，屯門區租賃市況仍然不俗。近期疫情反撲下，部分買家入市心態減弱，不乏轉買為租個案。

中原地產吳倬霆說，屯門瓏門2座高層A室，實用面積720平方呎，三房套房連儲物房間隔，享屯門市鎮公園開揚景致，月租原叫價2.3萬元，由於單位景致吸引，內櫳亦企理，新近吸引家庭客洽租，經議價後，減至2.08萬元租出，實用呎租約29元。 

同場加映【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

吳倬霆續說，該家庭客原本打算買樓，但近期疫情復燃，後市未明，決定擱置入市，改為租樓，待大市未朗化才入市。資料顯示，業主於2012年9月以764萬元購入上址，以月租2.08萬元計，現享約3.3厘的租金回報。

同場加映【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

延伸閱讀 映築2.5小時內連環加推兩張價單共70伙　兩房折實636.7萬入場【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 瓏門 屯門 中原地產

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