【職場熱話】 月入3萬同事關係疏離 打工仔欲轉工升職經理 人工高2成 惟一個原因卻步不前

有人轉工是因為人工，也有人是因為想轉變新環境，不知道大家在轉工時會以甚麼為首選的考慮條件呢？近日有網民在網上討論區「高登」發文，指自己現職月入3萬，公司福利好，但同事之間的競爭非常大，而最近他找到了一份新工作，月薪為3萬6，雖然福利比現職差，而且通關後需經常到深圳工作，但同事之間的關係較緊密，因此他向網民詢問該選那份工作才好。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【職場熱話】 16K 14個月糧 VS 18K 12個月糧 打工仔欲轉工 卻因花紅問題感猶豫 【下一頁】

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 當然是先看錢。」，「其實錢多少並不重要，重點是開心和輕鬆。」，也有人指，「 你若選擇3萬6的工作，那麼下次你再轉工的話，人工便能有4萬。」。

另有網民指，「 當然是選擇第2份工，不但人工多6千，而且是擔任經理職位，即使下次轉工，職位也是經理級起跳。」。

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀