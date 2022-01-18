  • 17°C
香港時間 : 2022118日 (二) 19:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】 月入3萬同事關係疏離 打工仔欲轉工升職經理 人工高2成 惟一個原因卻步不前

理財智慧 19:11 2022/01/18

分享：

有人轉工是因為人工，也有人是因為想轉變新環境，不知道大家在轉工時會以甚麼為首選的考慮條件呢？近日有網民在網上討論區「高登」發文，指自己現職月入3萬，公司福利好，但同事之間的競爭非常大，而最近他找到了一份新工作，月薪為3萬6，雖然福利比現職差，而且通關後需經常到深圳工作，但同事之間的關係較緊密，因此他向網民詢問該選那份工作才好。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【職場熱話】 16K 14個月糧 VS 18K 12個月糧  打工仔欲轉工 卻因花紅問題感猶豫 下一頁

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 當然是先看錢。」，「其實錢多少並不重要，重點是開心和輕鬆。」，也有人指，「 你若選擇3萬6的工作，那麼下次你再轉工的話，人工便能有4萬。」。

另有網民指，「 當然是選擇第2份工，不但人工多6千，而且是擔任經理職位，即使下次轉工，職位也是經理級起跳。」。

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

職位招聘 全職 網上討論區 香港

上一篇文章

【有相睇】買樓予「80後」兒子自住　葵興街坊客買樓如買菜　見單位連平台即睇即買

下一篇文章

【職場熱話】現職輕鬆月入3萬仍感不滿 打工仔欲轉3萬5工 卻因怕辛苦感猶豫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
林鄭月娥：接種率升 2月24日實施疫苗氣泡或提早推
林鄭月娥：接種率升 2月24日實施疫苗氣泡或提早推
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
【新股IPO】創新奇智2121下周一起招股 入場費2758元
【新股IPO】創新奇智2121下周一起招股 入場費2758元
【二手樓價】爵悅庭再錄低價成交　業主大減7%至630萬沽貨　創屋苑10個月新低
【二手樓價】爵悅庭再錄低價成交　業主大減7%至630萬沽貨　創屋苑10個月新低
PayMe推出全新群組利是功能 玩遊戲贏姜濤、女團Collar Marf、Day簽名禮品
PayMe推出全新群組利是功能 玩遊戲贏姜濤、女團Collar Marf、Day簽名禮品
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款