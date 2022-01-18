【職場熱話】現職輕鬆月入3萬仍感不滿 打工仔欲轉3萬5工 卻因怕辛苦感猶豫

不少人在一間公司工作久了也會考慮轉工，不知道大家在轉工時會以甚麼為首選的考慮條件呢？近日有網民在網上討論區「高登」發文，指自己雖然現職的月薪也不錯，有3萬元，而且工作輕鬆沒有壓力，但最近他找到另一份月薪3萬5的工，其雖然月薪高福利好，但工作卻十分辛苦，而且有壓力，因此他向網民詢問該選那份工作才好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 本身知道自己「頹」，便做月入3萬的工作吧，反正人工也差不多」，「人工只是差5千，但可以遲到又可以睡覺，當然是「頹」工。」，也有人指，「 若選3萬5的工作，下次轉工便會有4萬人工了。」。

另有網民指，「 25歲可以大膽一些去試3萬5的工作，若真太辛苦也可以再轉工，但若然你有家室便安穩一點吧，畢竟月入3萬也很不錯了。」。

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責任編輯：關海儀