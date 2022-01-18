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【風水指數 2022】 中信里昂風水指數預測虎年港股 恒指3月及9月見全年低位 年尾再衝全年高位

股樓投資 17:47 2022/01/18

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中信里昂每年都會發表「風水指數」，以玄學角度分析大市走勢。至於今年虎年，里昂料，恒指今年表現不錯，一開始可能會比較波動，而全年低位於3月和9月，其餘時間向好，並會以全年高位收尾。

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

該行料，恒指今年將有一個「開門紅」 ，至3月形勢轉下，之後穩定增長並在夏季達到頂點。秋初長勢頓挫，市場下行，之後再度好轉 ，一路增長進入冬季。該行解釋，今年為水虎年，而恒指的幸運元素是火與木，所以水虎年表中的諸多木行將有利本港市場。

【濠賭股】澳門修訂博彩法出爐 濠賭股全綫逆市飆升【見下頁

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板塊方面，該行看好今年屬水的行業，如貿易、航運、船運等，在夏季進入穩定期，並在冬季再度攀升。而八字中木行充盈，教育和服裝等行業將脫出困局，迎來轉機。不過，今年八字缺金，預料會為金融市場帶來挑戰，而到夏季後，尤其是10月，料金屬行業相關的股票會有更佳發展。另外，建築和房地產等土類行業在年初和年終業績沉滯，但年中其他時間均有穩健的投資機會。對科技和公用事業等火類行業而言，春末夏初運勢最佳。

至於樓市住宅，該行根據九宮飛星作推測，虎年最好的方位為東北，其次為南、北、東南，中宮的方位則要迴避，因為代表爭吵、糾紛的五黃煞星飛入中央，將帶來疾病和災禍，建議可在此放置小金屬物件化解煞氣。

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記者：郭秀慧

中信里昂 港股 恒生指數

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