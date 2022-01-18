  • 17°C
香港時間 : 2022118日 (二) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印尼國會批准遷都 預計2024年完工

環球社會熱點 17:47 2022/01/18

分享：

印尼早年已提出遷都，解決現時雅加達的多重問題。國會近日通過法案，宣布批准首都由雅加達遷移至東加里曼丹省，並改名為「努桑塔拉」，預計最快今年起動工，2024年完成。按照法案，雅加達將仍然是印尼的商業及金融中心。

印尼人妻出軌罰100鞭 「姦夫」唔認罪僅判15鞭（有片） 【下一頁】

國會周二（18日）通過遷都法案，正式批准由雅加達遷至位於加里曼丹島（Kalimantan）的東加里曼丹省。新都將命名為「努桑塔拉」（Nusantara），即印尼語中「群島」的意思，是總統維多多（Joko Widodo）從80多個候選名字揀出。

國家發展計劃部長（Suharso Monoarfa）指出，努桑塔拉獲選是因為其意思反映印尼的地理面貌，亦是印尼最為國際聞名的特色。但亦有人質疑努桑塔拉已有原來意思，作為首都之名恐怕易混淆。另有人指出努桑塔拉為古爪哇語，卻用在加里曼丹島的新首都之上。

由於新冠肺炎疫情，印尼國會延至今年才通過法案，但預計2024年依然會如期完工。根據法案，雅加達將維持印尼的商業及金融中心，但多個政府機構及部門將遷至努桑塔拉。

10月開關無助改善旅遊業 峇里島今年僅迎45名國際旅客 【下一頁】

維多多早於2019年已宣布新首都選址，將設於東加里曼丹省，北佩納揚巴塞爾縣（North Penajam Paser Regency）及庫台卡塔內加拉縣（Kutai Kartanegara Regency）之間，一片發展度十分低的地區。新首都選址距離雅加達1400公里，較不受地震及火山爆發等天災影響。

雅加達人口密度驚人，每平方公里達逾1.5萬人，已達新加坡兩倍，加上雅加達沒有地鐵，全靠路面交通，造成長期嚴重塞車。同時，為滿足龐大人口的用水要求過度抽取地下水，亦導致土地沉降，部分地區正以每年20厘米高速下沉，再不處理恐被海水淹沒。

環保問題外，遷都亦有助解決印尼不同地區發展不平均的問題，據統計，印尼近6成國民生產總值（GDP）由爪哇島貢獻，超越等其餘5要主要地區總和，面積最大的加里曼丹只貢獻8%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

印尼爪哇島火山爆發 最少13死數十人受傷
2021/12/05
印尼爪哇島火山爆發 最少13死數十人受傷
印尼流動兒童圖書館免費借書 前題要自備垃圾？（多圖）
2021/11/10
印尼流動兒童圖書館免費借書 前題要自備垃圾？（多圖）
【COP26】印尼想反悔？指2030年停伐森林不公平
2021/11/05
【COP26】印尼想反悔？指2030年停伐森林不公平
印度尼泊爾水災釀逾百人死 2國擬向死者家屬賠款
2021/10/21
印度尼泊爾水災釀逾百人死 2國擬向死者家屬賠款
峇里島首日開放19國旅客入境 惟國際航班未復飛
2021/10/14
峇里島首日開放19國旅客入境 惟國際航班未復飛

你可能感興趣

印尼爪哇島火山爆發 最少13死數十人受傷
17:20 2021/12/05
印尼爪哇島火山爆發 最少13死數十人受傷
印尼流動兒童圖書館免費借書 前題要自備垃圾？（多圖）
09:05 2021/11/10
印尼流動兒童圖書館免費借書 前題要自備垃圾？（多圖）
【COP26】印尼想反悔？指2030年停伐森林不公平
18:20 2021/11/05
【COP26】印尼想反悔？指2030年停伐森林不公平
經濟 人口 印尼 雅加達 首都 交通 地震 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間18:00）

下一篇文章

【英國王室】查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國禁BBC加價兩年 2028年起取消「電視稅」
英國禁BBC加價兩年 2028年起取消「電視稅」
【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存
【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存
新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間18:00）
英媒中式食譜嚇親網民 離奇現金銀衣紙裝飾
英媒中式食譜嚇親網民 離奇現金銀衣紙裝飾
17歲TikTok KOL年賺1.3億 多過上市公司CEO
17歲TikTok KOL年賺1.3億 多過上市公司CEO
聯合國提供6000萬劑疫苗 北韓只想要輝瑞Moderna？
聯合國提供6000萬劑疫苗 北韓只想要輝瑞Moderna？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款