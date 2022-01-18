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【大行點睇】廣告業務續放緩 花旗下調微盟目標價

股樓投資 17:46 2022/01/18

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花旗發表報告，指微盟集團 （02013） 在宏觀經濟不景的情況下，預計去年收入及盈利將遜市場預期，主要由於廣告增長放緩。該行認為，廣告市場不景氣，營銷雲業務表現遜預期，由於收入增長放緩，研發營銷團隊規模擴大，預期虧損將高於預期。

同場加映   【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

花旗認為，宏觀放緩的情況或持續至今年上半年，在下半年才開始見改善，因此將2021年至2023年的虧損預測增加。

雖然把微盟的目標價降至10.5元，但花旗認為公司長遠前景仍值看好，認為公司在電商SaaS的領域地位良好，現金儲備充足，加上微盟將增加成本控制，2022年虧損將收窄。

 

同場加映   【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

 

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

目標價 花旗銀行 經濟 微盟集團（02013）

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