【黑膠唱片】2021年美國黑膠唱片銷量超過 4172萬　30年來首次超越CD

▲ 截至2021年11月，評為美國年度最暢銷黑膠唱片專輯的有Adele的《30》（31.8萬張）。（法新社圖片）

2021年，美國的黑膠唱片銷量超過 4172萬張，是30年以來首次超越CD，而Z世代購買的黑膠唱片比千禧一代多。

【農曆新年】HSBC推中小企「創新年」獎賞 6項數碼服務優惠助力港商經營

根據MRC和Billboard，去年美國所有專輯銷量有38.3%為黑膠唱片，佔實體專輯整體銷量50%以上，總銷量為8279萬張。去年黑膠唱片銷量大幅上升51.4%，達到4172萬張，而2020年為2755萬張。

截至2021年11月，評為美國年度最暢銷黑膠唱片專輯的有Adele的《30》（31.8萬張）、Taylor Swift的《Red》（Taylor's Version）；以及Olivia Rodrigo的首張專輯《Sour》（26.8萬張）。

ABBA《Voyage》、Adele《30》暢銷

而英國方面，根據英國唱片業（BPI）的資料，2021黑膠唱片年銷量超過500萬張，按年增長8%，已是連續第14年增加，黑膠唱片佔所有專輯銷量的23%。

迄今為止，2021年全球最暢銷的黑膠唱片是ABBA的復出唱片《Voyage》以及Adele的《30》，Sam Fender的《Seven Going Under》也十分暢銷。

Z世代喜黑膠唱片勝千禧世代

去年有一項新的研究發現，Z世代購買的黑膠唱片比千禧一代多。 根據MRC Data的一項調查，有15%的Z一代受訪者聲稱在過去12個月內購買了黑膠唱片。

【版圖擴張】Starbucks與美團合作 擴大內地送貨服務

【晚市禁堂食】Zeek推一站式快電商平台 ZeekStore 匯集大型餐飲及生活零售品牌

責任編輯：李智美