  • 17°C
香港時間 : 2022118日 (二) 19:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黑膠唱片】2021年美國黑膠唱片銷量超過 4172萬　30年來首次超越CD

商業 19:27 2022/01/18

分享：

截至2021年11月，評為美國年度最暢銷黑膠唱片專輯的有Adele的《30》（31.8萬張）。（法新社圖片）

2021年，美國的黑膠唱片銷量超過 4172萬張，是30年以來首次超越CD，而Z世代購買的黑膠唱片比千禧一代多。

【農曆新年】HSBC推中小企「創新年」獎賞　6項數碼服務優惠助力港商經營

根據MRC和Billboard，去年美國所有專輯銷量有38.3%為黑膠唱片，佔實體專輯整體銷量50%以上，總銷量為8279萬張。去年黑膠唱片銷量大幅上升51.4%，達到4172萬張，而2020年為2755萬張。

截至2021年11月，評為美國年度最暢銷黑膠唱片專輯的有Adele的《30》（31.8萬張）、Taylor Swift的《Red》（Taylor's Version）；以及Olivia Rodrigo的首張專輯《Sour》（26.8萬張）。

ABBA《Voyage》、Adele《30》暢銷

而英國方面，根據英國唱片業（BPI）的資料，2021黑膠唱片年銷量超過500萬張，按年增長8%，已是連續第14年增加，黑膠唱片佔所有專輯銷量的23%。

迄今為止，2021年全球最暢銷的黑膠唱片是ABBA的復出唱片《Voyage》以及Adele的《30》，Sam Fender的《Seven Going Under》也十分暢銷。

Z世代喜黑膠唱片勝千禧世代

去年有一項新的研究發現，Z世代購買的黑膠唱片比千禧一代多。 根據MRC Data的一項調查，有15%的Z一代受訪者聲稱在過去12個月內購買了黑膠唱片。

【版圖擴張】Starbucks與美團合作　擴大內地送貨服務

【晚市禁堂食】Zeek推一站式快電商平台 ZeekStore　匯集大型餐飲及生活零售品牌

責任編輯：李智美

相關文章

【職場荀工？】追星族想加入娛樂公司見偶像BTS、BLACKPINK、TWICE　不得不知的工作待遇和資訊
2021/06/25
【職場荀工？】追星族想加入娛樂公司見偶像BTS、BLACKPINK、TWICE　不得不知的工作待遇和資訊
【MIRROR商機】MIRROR走紅　不代表香港娛樂事業復興？
2021/08/25
【MIRROR商機】MIRROR走紅　不代表香港娛樂事業復興？
【華為新產品】華為香港推出HUAWEI MateView系列全新屏幕　迎合辦公、娛樂需求
2021/08/31
【華為新產品】華為香港推出HUAWEI MateView系列全新屏幕　迎合辦公、娛樂需求
【黑膠唱片】2021年美國黑膠唱片銷量超過 4172萬　30年來首次超越CD
今日
【黑膠唱片】2021年美國黑膠唱片銷量超過 4172萬　30年來首次超越CD

你可能感興趣

【職場荀工？】追星族想加入娛樂公司見偶像BTS、BLACKPINK、TWICE　不得不知的工作待遇和資訊
14:24 2021/06/25
【職場荀工？】追星族想加入娛樂公司見偶像BTS、BLACKPINK、TWICE　不得不知的工作待遇和資訊
【MIRROR商機】MIRROR走紅　不代表香港娛樂事業復興？
13:30 2021/08/25
【MIRROR商機】MIRROR走紅　不代表香港娛樂事業復興？
【華為新產品】華為香港推出HUAWEI MateView系列全新屏幕　迎合辦公、娛樂需求
20:57 2021/08/31
【華為新產品】華為香港推出HUAWEI MateView系列全新屏幕　迎合辦公、娛樂需求
文娛藝術 美國 英國 總銷量

上一篇文章

【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

下一篇文章

【農曆新年】HSBC推中小企「創新年」獎賞　6項數碼服務優惠助力港商經營
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【貨運入口】無拖羅食？　難入貨日本料理店直接停售赤貝、拖羅
【貨運入口】無拖羅食？　難入貨日本料理店直接停售赤貝、拖羅
【晚市禁堂食】在家煮飯帶動凍肉銷情　生意增2成
【晚市禁堂食】在家煮飯帶動凍肉銷情　生意增2成
【網絡安全】信息安全分析師需求增　年收入中位數達80萬港元
【網絡安全】信息安全分析師需求增　年收入中位數達80萬港元
【高薪請人】Uniqlo調高年薪至近7000萬　招募人才抗Google等科企
【高薪請人】Uniqlo調高年薪至近7000萬　招募人才抗Google等科企
【花市取消】市民花墟撲花過年　元朗花場人流急增
【花市取消】市民花墟撲花過年　元朗花場人流急增
【貨運入口】空運水果成本增2成　商戶料日本梨、提子新年供應緊張
【貨運入口】空運水果成本增2成　商戶料日本梨、提子新年供應緊張
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款