【蘋果充電】傳蘋果推新版Lightning線　改善接頭易氧化損壞問題

▲ 內地媒體指出，蘋果將於今年量產新款Lightning to USB-A充電線，並改用釕銠鍍層工藝技術取代，改善接頭易氧化損壞問題。

蘋果（Apple）過往推出iPhone時，都會隨盒附送Lightning to USB-A傳輸充電線配件。但舊版Lightning線一直採用傳統鍍金工藝，容易出現氧化變黑導致無法繼續充電使用的問題。近日有內地媒體指出，蘋果將於今年量產新款Lightning to USB-A充電線，並改用釕銠鍍層工藝技術取代，改善接頭易氧化損壞問題。

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中國科技網站《充電頭網》報道指出，蘋果將今年出廠新款Lightning to USB-A充電線，採用編號「C189」的Lightning接頭，改以釕銠鍍層工藝技術，不但可改善先前接頭容易氧化變黑的問題，新連接口充電功率最高可支援12W，可同時提升快速充電。

據悉，新版本Lightning to USB-A充電線，將會由安富利向蘋果供貨。至於確實推出時間，仍需待蘋果公布。

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責任編輯：曾曉汶

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