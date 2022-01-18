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【本港疫情】繼去年取消活動 林村許願樹即日起暫停開放至年初三

理財智慧 18:14 2022/01/18

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受本港第5波疫情影響，大埔林村宣布，由即日起至大年初三期間，林村許願樹暫停開放，以配合港府早前宣布實施的社交距離措施。

【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

因應疫情，今年已是大埔林村第2年取消相關活動，許願樹廣場召集人鄭倫光表示，因應政府收緊社交距離措施，許願樹廣場年初四之前不會對外開放，至於何時重開，要視乎政府的防疫措施會否調整。

食物及衞生局局長陳肇始周二（18日）出席記者會時表示，現階段討論是否於年初四調整社交距離措施，仍言之尚早，暫時會集中處理疫情，她又指出，現時當局採用的抗疫行動包括要求檢測、檢疫、對有風險大廈進行圍封工作等。

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責任編輯：潘曉豐

大埔 香港 疫情 陳肇始 食物及衞生局

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