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【大行點睇】盈利及資產續見改善 野村列招行為行業首選

股樓投資 17:32 2022/01/18

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招商銀行（03968）預告去年純利按年增23.2%至近1,200億元人民幣，去年加權平均淨資產收益率為16.94%，按年增加1.21個百分點。野村發表報告，指公司去年第四季盈利增長26.8%勝預期，由於去年7月及12月降準及存款增速加快，預計第四季淨息差將勝過市場預期。

同場加映   【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

 

 

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

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野村認為，招行資產質素持續改善，不良貸款率按年降16個基點至0.91%，覆蓋率亦穩定在441.3%的水平，按年增加3.66個百分點。資產回報率提高1.2個百分點至16.9%。由於第四季資產質量好於預期，該行將招行2022年至2023年信貸成本預測降低，同時上調盈利預測。

野村維持招行「買入」評級，並把目標價由82.2元增加至86.33元，認為是內銀股的首選。

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 港股 買入 目標價 純利 招商銀行（03968）

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