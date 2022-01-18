【大行點睇】盈利及資產續見改善 野村列招行為行業首選

招商銀行（03968）預告去年純利按年增23.2%至近1,200億元人民幣，去年加權平均淨資產收益率為16.94%，按年增加1.21個百分點。野村發表報告，指公司去年第四季盈利增長26.8%勝預期，由於去年7月及12月降準及存款增速加快，預計第四季淨息差將勝過市場預期。

同場加映 【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

野村認為，招行資產質素持續改善，不良貸款率按年降16個基點至0.91%，覆蓋率亦穩定在441.3%的水平，按年增加3.66個百分點。資產回報率提高1.2個百分點至16.9%。由於第四季資產質量好於預期，該行將招行2022年至2023年信貸成本預測降低，同時上調盈利預測。

野村維持招行「買入」評級，並把目標價由82.2元增加至86.33元，認為是內銀股的首選。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機