【有相睇】新婚夫婦走遍全港搵甜蜜窩居　終揀連裝修改則大一房戶　566萬即買即住

結婚是人生大事，組織家庭當然要找合適、「啱心水」的單位，不少人不惜花大量心力時間走遍各區，只為尋得溫暖窩居與伴侶同住。富誠地產林凱薇表示，新麗花園C座高層6室錄得成交，單位原為兩房，原業主改建為大一房間隔，實用面積386平方呎，座向東北望向區內市景。單位日前以566萬元（自由市場價）成交，實用呎價14,663元。

單位圖片（由代理提供）

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代理指，買家為一對新婚客人，為上車走遍港九新界，最終見新麗花園放盤附設品味裝修，可即買即住，決定入市。

資料顯示，新麗花園位於牛池灣瓊東街2號，為私人參建居屋屋苑，由新地旗下公司發展。原業主於2018年8月以545萬元（自由市場）購入，持有單位4年，是次轉手賬面獲利約21萬元，期間升值近3.9%，料原業主扣除洗費後平手離場。

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