英國補就業計劃被騙取逾600億 4分3料追唔返

英國政府在新冠肺炎疫情期間推出保就業補貼及連串商業救濟計劃，協助企業共渡難關。但英國女王陛下稅務及海關總署數據顯示，有58億英鎊（約617億港元）資助被不法分子騙取，當局估計最多只收回15億英鎊（160億港元），餘下43億英鎊（457億港元）慘變壞帳。

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英國女王陛下稅務及海關總署數據（HM Revenue and Customs， HMRC）數據顯示，保就業補貼（furlough scheme）及其他商業救濟計劃推出後，發現被不法民眾共騙取58億英鎊（約617億港元）補貼。

首相約翰遜（Boris Johnson）發言人指，補就業計劃有效減低失業率，失業人數創2006年12月以來新低，並刺激經濟回復至疫情爆發前水平。

發言人續指，詐騙補貼是不可接受，亦向濫用補助計劃的民眾採取行動，包括及時阻止15萬宗不合資格索償申請、為追討有關補貼所成立的納稅人保護工作組，至今已追討約5億英鎊（53億港元），預料明年底能再收回10億英鎊（106億港元）。

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補就業計劃當中，向不法商人支付約8.7%補貼、自僱收入支持計劃 （SEISS）的欺詐損失率為2.5%、「Eat Out to Help Out」的堂食半價優惠計劃有8.5%損失率。

據《泰晤士報》報道，政府估計無法追回餘下43億英鎊（457億港元），很可能被財政部列為壞帳處理，即代表每騙取4英鎊、只能追討1英鎊補貼。 HMRC所發布的文件數據亦指，預料最多只能收回26%被欺詐的補貼。

工黨影子財相Rachel Reeves批評，納稅人來之不易的數十億稅款被騙徒揮霍，但財政大臣卻任它置之不理。

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責任編輯：郭麗明