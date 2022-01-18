  • 17°C
香港時間 : 2022118日 (二) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國補就業計劃被騙取逾600億 4分3料追唔返

環球社會熱點 18:40 2022/01/18

分享：

英國政府在新冠肺炎疫情期間推出保就業補貼及連串商業救濟計劃，協助企業共渡難關。但英國女王陛下稅務及海關總署數據顯示，有58億英鎊（約617億港元）資助被不法分子騙取，當局估計最多只收回15億英鎊（160億港元），餘下43億英鎊（457億港元）慘變壞帳。

英國最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存 【下一頁】

英國女王陛下稅務及海關總署數據（HM Revenue and Customs， HMRC）數據顯示，保就業補貼（furlough scheme）及其他商業救濟計劃推出後，發現被不法民眾共騙取58億英鎊（約617億港元）補貼。

首相約翰遜（Boris Johnson）發言人指，補就業計劃有效減低失業率，失業人數創2006年12月以來新低，並刺激經濟回復至疫情爆發前水平。

發言人續指，詐騙補貼是不可接受，亦向濫用補助計劃的民眾採取行動，包括及時阻止15萬宗不合資格索償申請、為追討有關補貼所成立的納稅人保護工作組，至今已追討約5億英鎊（53億港元），預料明年底能再收回10億英鎊（106億港元）。

世衛特使指英國疫情望終結 英官稱Plan B可能解除 【下一頁】

補就業計劃當中，向不法商人支付約8.7%補貼、自僱收入支持計劃 （SEISS）的欺詐損失率為2.5%、「Eat Out to Help Out」的堂食半價優惠計劃有8.5%損失率。

據《泰晤士報》報道，政府估計無法追回餘下43億英鎊（457億港元），很可能被財政部列為壞帳處理，即代表每騙取4英鎊、只能追討1英鎊補貼。 HMRC所發布的文件數據亦指，預料最多只能收回26%被欺詐的補貼。

工黨影子財相Rachel Reeves批評，納稅人來之不易的數十億稅款被騙徒揮霍，但財政大臣卻任它置之不理。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

Tesla將從莫桑比克購電池原料 每年達8000噸
今日
Tesla將從莫桑比克購電池原料 每年達8000噸
【新冠疫苗】60歲或以上希臘人強制打針 違者每月罰款
今日
【新冠疫苗】60歲或以上希臘人強制打針 違者每月罰款
美國前總統顧問批民主黨 「領導層唔差但支持者差劣」
今日
美國前總統顧問批民主黨 「領導層唔差但支持者差劣」
【英國王室】查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒
今日
【英國王室】查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒
巴西孝順仔孭老父 徒步12小時翻山越嶺打疫苗
今日
巴西孝順仔孭老父 徒步12小時翻山越嶺打疫苗

你可能感興趣

Tesla將從莫桑比克購電池原料 每年達8000噸
今日 17:18
Tesla將從莫桑比克購電池原料 每年達8000噸
【新冠疫苗】60歲或以上希臘人強制打針 違者每月罰款
今日 16:55
【新冠疫苗】60歲或以上希臘人強制打針 違者每月罰款
美國前總統顧問批民主黨 「領導層唔差但支持者差劣」
今日 15:47
美國前總統顧問批民主黨 「領導層唔差但支持者差劣」
經濟 就業 自僱 英國 保就業 補貼 英鎊

下一篇文章

英國人工升幅追唔上通脹 實際工資近年半來首現萎縮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英媒中式食譜嚇親網民 離奇現金銀衣紙裝飾
英媒中式食譜嚇親網民 離奇現金銀衣紙裝飾
【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存
【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存
17歲TikTok KOL年賺1.3億 多過上市公司CEO
17歲TikTok KOL年賺1.3億 多過上市公司CEO
新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間18:00）
聯合國提供6000萬劑疫苗 北韓只想要輝瑞Moderna？
聯合國提供6000萬劑疫苗 北韓只想要輝瑞Moderna？
英國禁BBC加價兩年 2028年起取消「電視稅」
英國禁BBC加價兩年 2028年起取消「電視稅」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款