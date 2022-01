英國補就業計劃被騙取逾600億 4分3料追唔返

英國政府在新冠肺炎疫情期間推出保就業補貼及連串商業救濟計劃,協助企業共渡難關。但英國女王陛下稅務及海關總署數據顯示,有58億英鎊(約617億港元)資助被不法分子騙取,當局估計最多只收回15億英鎊(160億港元),餘下43億英鎊(457億港元)慘變壞帳。

英國女王陛下稅務及海關總署數據(HM Revenue and Customs, HMRC)數據顯示,保就業補貼(furlough scheme)及其他商業救濟計劃推出後,發現被不法民眾共騙取58億英鎊(約617億港元)補貼。

首相約翰遜(Boris Johnson)發言人指,補就業計劃有效減低失業率,失業人數創2006年12月以來新低,並刺激經濟回復至疫情爆發前水平。

發言人續指,詐騙補貼是不可接受,亦向濫用補助計劃的民眾採取行動,包括及時阻止15萬宗不合資格索償申請、為追討有關補貼所成立的納稅人保護工作組,至今已追討約5億英鎊(53億港元),預料明年底能再收回10億英鎊(106億港元)。

補就業計劃當中,向不法商人支付約8.7%補貼、自僱收入支持計劃 (SEISS)的欺詐損失率為2.5%、「Eat Out to Help Out」的堂食半價優惠計劃有8.5%損失率。

據《泰晤士報》報道,政府估計無法追回餘下43億英鎊(457億港元),很可能被財政部列為壞帳處理,即代表每騙取4英鎊、只能追討1英鎊補貼。 HMRC所發布的文件數據亦指,預料最多只能收回26%被欺詐的補貼。

工黨影子財相Rachel Reeves批評,納稅人來之不易的數十億稅款被騙徒揮霍,但財政大臣卻任它置之不理。

