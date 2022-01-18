  • 17°C
香港時間 : 2022118日 (二) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】3個月港元定存最高息1.88厘 拆解蝕本搶存玄機

17:22 2022/01/18

分享：

東亞3個月港元定存1.88厘破頂息，牌面上較拆息高1.6厘。

    點擊圖片放大
    +24
    +23

送牛迎虎之際，1個月港元拆息3連揚、今天（1月18日）報0.151厘，再創今年新高，反映銀行資金成本的3個月拆息亦逼近0.27厘。不過，市面不少港元定期存款息遠高於拆息，舉3個月港元定存為例，大小行在牌面上蝕息搶存，如星展有0.35厘年息，恒生 （00011） 年息達0.4厘，甚至連發鈔行渣打香港 （02888） 亦有0.45厘，至於慣常打高息牌的虛擬銀行匯立（WeLaB Bank）有0.8厘年息，跟美資大行花旗拍住上。

可是，高處未算高，東亞 （00023） 於上周玩突擊，低調推超高息，3個月港元定存年息為諧音「壹發發」的1.88厘，如以入場費10萬元計，期內賺息470元，再按上限30萬元計，追息族期內穩袋1410元利息。

究竟業界為何肯蝕本吸存？專家拆解玄機，因相關定存計劃普遍須附帶條件，例如東亞的1.88厘春日限定迎新獎賞，須指定理財新客戶或獲升級為指定理財新客，兩者皆要求新資金等，冀搶發新年財。

3個月人幣定存息最高2.8厘【下一頁

綜合大小行的特惠息，除了較多是吸納高端新客及新錢外，亦有須指定電子渠道開立，業界指這類優質客戶，有利銀行交叉銷售其他理財產品，未免除笨有精。

況且，本港慘受Delta及Omicron變種病毒夾擊，復添美國加息在限，俱陷內憂外患，股票錢在長假當前，寧可先泊在定期存款，冀保本避險又可先賺息，遂令銀行鬥推破頂息。

再者，跨境理財通開通3個月，同業亦以特惠息冀吸客。工銀亞洲今午回應本報查詢指，截至目前為止，工銀亞洲「跨境理財通」的開戶數量，以「北向通」佔多，約佔總數的六成半；「北向通」及「南向通」均分別錄得有客戶，將個人額度上限人民幣100萬元，滙至其投資專戶，以購買理財通產品。

工銀亞洲發言人指，產品方面，「南向通」投資者以購買基金居多，分別由超過10間中資及國際知名基金公司提供，種類涵蓋貨幣市場、環球債券、美元債券、亞洲債券、大中華債券及平衡型基金等，當中部分基金更涉及不同具增長潛力的投資主題，包括創新科技、可持續發展和週期性消費；而貨幣類別選擇亦較為多元化，包括人民幣、港幣及美元等。

由即日起至今年3月31日，工銀亞洲為「跨境理財通」客戶推出高達港幣500元獎賞。「北向通」客戶開戶後只需成功透過「北向通」專戶滙出人民幣20萬元或以上，可享港幣500元獎賞。「南向通」客戶成功滙入人民幣20萬元或以上至該行「跨境理財通」專戶，並透過工銀亞洲手機銀行，成功進行任何跨境理財通之理財產品交易、或貨幣兌換，可享人民幣400元獎賞。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】4個月港元定存最高息0.75厘 潮玩特色冷門存期

【人幣定存】易發發288天人幣定存最高息2.88厘 好意頭存款搶發新年財

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

恒生銀行（00011） 東亞銀行（00023） WeLab 虛擬銀行 跨境理財通 港元 港元定期存款 定期存款

下一篇文章

【2022展望】中信里昂：水虎年恒指有吉星、料恒指3月及9月見全年低位　仲幫MIRROR算流年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存最高5.8厘　5大小行鬥加息
【港元定存】港元定存最高5.8厘　5大小行鬥加息
【iBond 2021】專家料今年通脹升2.1% iBond派息或逾兩厘
【iBond 2021】專家料今年通脹升2.1% iBond派息或逾兩厘
【港元活期存款】港元活期息最高3.88厘 大小港銀轉戰線吸資
【港元活期存款】港元活期息最高3.88厘 大小港銀轉戰線吸資
【港元定存】4個月港元定存最高息0.75厘 潮玩特色冷門存期
【港元定存】4個月港元定存最高息0.75厘 潮玩特色冷門存期
【滙豐股價】滙豐第三大股東曝光　持股突破5%
【滙豐股價】滙豐第三大股東曝光　持股突破5%
【美元定存】美元爆加息搶客戰 恒生加7天美元年息享8.5厘
【美元定存】美元爆加息搶客戰 恒生加7天美元年息享8.5厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款