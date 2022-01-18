【港元定存】3個月港元定存最高息1.88厘 拆解蝕本搶存玄機

▲ 東亞3個月港元定存1.88厘破頂息，牌面上較拆息高1.6厘。

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送牛迎虎之際，1個月港元拆息3連揚、今天（1月18日）報0.151厘，再創今年新高，反映銀行資金成本的3個月拆息亦逼近0.27厘。不過，市面不少港元定期存款息遠高於拆息，舉3個月港元定存為例，大小行在牌面上蝕息搶存，如星展有0.35厘年息，恒生 （00011） 年息達0.4厘，甚至連發鈔行渣打香港 （02888） 亦有0.45厘，至於慣常打高息牌的虛擬銀行匯立（WeLaB Bank）有0.8厘年息，跟美資大行花旗拍住上。

可是，高處未算高，東亞 （00023） 於上周玩突擊，低調推超高息，3個月港元定存年息為諧音「壹發發」的1.88厘，如以入場費10萬元計，期內賺息470元，再按上限30萬元計，追息族期內穩袋1410元利息。

究竟業界為何肯蝕本吸存？專家拆解玄機，因相關定存計劃普遍須附帶條件，例如東亞的1.88厘春日限定迎新獎賞，須指定理財新客戶或獲升級為指定理財新客，兩者皆要求新資金等，冀搶發新年財。

3個月人幣定存息最高2.8厘【下一頁】

綜合大小行的特惠息，除了較多是吸納高端新客及新錢外，亦有須指定電子渠道開立，業界指這類優質客戶，有利銀行交叉銷售其他理財產品，未免除笨有精。

況且，本港慘受Delta及Omicron變種病毒夾擊，復添美國加息在限，俱陷內憂外患，股票錢在長假當前，寧可先泊在定期存款，冀保本避險又可先賺息，遂令銀行鬥推破頂息。

再者，跨境理財通開通3個月，同業亦以特惠息冀吸客。工銀亞洲今午回應本報查詢指，截至目前為止，工銀亞洲「跨境理財通」的開戶數量，以「北向通」佔多，約佔總數的六成半；「北向通」及「南向通」均分別錄得有客戶，將個人額度上限人民幣100萬元，滙至其投資專戶，以購買理財通產品。

工銀亞洲發言人指，產品方面，「南向通」投資者以購買基金居多，分別由超過10間中資及國際知名基金公司提供，種類涵蓋貨幣市場、環球債券、美元債券、亞洲債券、大中華債券及平衡型基金等，當中部分基金更涉及不同具增長潛力的投資主題，包括創新科技、可持續發展和週期性消費；而貨幣類別選擇亦較為多元化，包括人民幣、港幣及美元等。

由即日起至今年3月31日，工銀亞洲為「跨境理財通」客戶推出高達港幣500元獎賞。「北向通」客戶開戶後只需成功透過「北向通」專戶滙出人民幣20萬元或以上，可享港幣500元獎賞。「南向通」客戶成功滙入人民幣20萬元或以上至該行「跨境理財通」專戶，並透過工銀亞洲手機銀行，成功進行任何跨境理財通之理財產品交易、或貨幣兌換，可享人民幣400元獎賞。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪