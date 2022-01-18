【2022年部署】瑞銀輪證料恒指今年上試27000點 籲留意本地銀行地產等

瑞銀亞洲上市衍生產品銷售部主管卓素華於網上會議表示，恒生指數2022年目標27000點，有機會成反覆上升格局，除了個別事件如疫情消息、各地政府在金融方面措施、加息預期等等而令市場波動從而推升引伸波幅，引伸波幅有機會維持低水平，有利認股證投資者。新能源汽車及電池、資源股繼續成為輪場焦點，而個別傳統板塊如本地銀行股、本地地產股以及疫情後市場復甦概念如本地消費股和濠賭股則有機會成為本年新焦點。

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該行亞洲上市衍生產品銷售部董事李梓維表示，去年本港輪證市場總成交4.95萬億元，按年升7.2％；日均成交200.6億元，按年增8％；輪證日均成交佔大市12％，按年跌2.1個百分點；去年輪證總發行量5.8萬，按年增16.8％。資金流情況方面，好倉淨流入最多的是恒生指數、騰訊（00700）及阿里巴巴（09988），分別淨流入33億元、20.6億元及15.6億元；淡倉淨流出最多的是國企指數、匯豐（00005）及東風（00489），分別淨流出9,000萬元、8,000萬元及6,000萬元。

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李梓維又指出，低市值股份輪證需求及發行量進一步增加，市場對沖工具包括上市期權增加，以及市場競爭下，引伸波幅定價有望調低，提高認股證槓桿。

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